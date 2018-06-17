إنستغرام “تقتل” ميزة ال Screenshot Notification المثيرة للجدل!

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قامت إنستغرام بقتل ميزة مثيرة للجدل تسمح للمستخدمين بمعرفة من يلتقط صورا بطريقة “سكرين شوت” من الفيديوهات التي يقومون بنشرها في القصص.

ودخلت الميزة حيز الاختبار، في وقت سابق من هذا العام، ولكن إنستغرام أكدت الآن أن التجارب قد انتهت، وأن الميزة لن يتم إطلاقها رسميا على تطبيقها.



وبدأت إنستغرام بإخطار بعض مستخدميها، منذ شباط الماضي، بمن يقوم “بسرقة” الصور من قصصهم الخاصة، وتحذر من يقوم بذلك عن طريق نافذة يكتب فيها: “في المرة القادمة التي تقوم فيها بالتقاط سكرين شوت screenshot أو تسجيل الفيديو screen recording، فإن الشخص المعني الذي نشر القصة سيكون قادرا على رؤية ذلك”.