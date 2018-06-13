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لهذا السبب تجنب شحن هاتفك وأنت نائم

13
JUNE
2018
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يترك الكثيرون هواتفهم المحمولة على الشحن طوال الليل، ليجدوها مشحونة بالكامل في الصباح، لكن الخبراء، يحذرون من تأثير ذلك على الصحة.

ويقول ديفيد غيل، من شركة غيل آند سنودن، وهي شركة هندسية معنية بالبيئة، إن نظامنا العصبي يعمل على كهرباء منخفضة الجهد للغاية، حيث تستخدم أدمغتنا الكهرباء لإرسال الرسائل إلى العضلات، وبالنسبة للبعض، فإن التيار المتناوب، المستخدم لشحن الهاتف، يمكن أن يتداخل مع هذه العمليات.

ونتيجة لذلك، يجد البعض صعوبة في النوم بالقرب من هاتف موصول بالشاحن، أو أي عنصر كهربائي آخر يعمل بالتيار المتناوب، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

من المهم أيضاً عدم وضع الهاتف على السرير أو تحت الوسادة، وذلك خوفاً من حدوث حريق، في حال انفجار البطارية، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، ووفقاً لدومينيك ليتوود، وهو خبير في شؤون المستهلكين، يُفضل وضع الهاتف في طبق خلال الشحن، للتخفيف من الأضرار في حال انفجار البطارية.

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