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"فيسبوك" يستعد للمونديال بتحديثات وألعاب مميزة

12
JUNE
2018
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يعتزم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إطلاق عدد من التحديثات، خلال الأيام المقبلة، لمواكبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والتي تنطلق في روسيا يوم الخميس المقبل.
وتشمل تحديثات "فيسبوك" الكروية، فلاتر وإطارات للصور، حتى يتمكن مستخدمو التطبيق من تشجيع فرقهم المفضلة عبر الصور وتبادلها.

ولم يحدد الموقع تاريخا محددا لإطلاق التحديثات، لكنه أكد العمل عليها، وقال إنها ستطلق قريبا، بالتزامن مع مونديال روسيا، حسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وحتى يتمكن مستخدمو فيسبوك من تبادل صور التشجيع، يتوجب عليهم أن يدخلوا إلى تطبيق "ماسنجر"، وعندئذ ستظهر لهم كرة، وبمجرد الضغط عليها سيكون بوسعهم اختيار الفريق الذي يريدون التقاط صورة بجانب شعاره، وهكذا يستطيعون تبادل الصور في الرسائل.

وستتيح التحديثات أيضا إضافة إطارات للصور تمكّن المستخدمين من التقاط صور إلى جانب علم الفريق الذي يشجعونه، أو التقاط صورة إلى جانب علمي البلدين الذين يخوضان مباراة ما.

ولا تقتصر التحديثات على الصور فحسب، ولكن بمقدور المستخدم أن يلعب الكرة في تطبيق الـ"ماسنجر" بطريقة "Keepy Uppy"، أي الحفاظ على الكرة في الهواء لأطول فترة ممكنة عن طريق ارتدادها عن أي جزء من الجسم مسموح به في قواعد كرة القدم، بعد اختيار البلد الذي يريد حمل قميصه، وبعث رسالة إلى صديق لتحديه.

وحتى يفوز المستخدم في هذه اللعبة يتوجب عليه أن يبقي الكرة في الهواء دون أن تسقط على الأرض لفترة أطول من منافسه.

وفي لعبة "theScore" يقوم مستخدم التطبيق باختيار خمسة لاعبين في التشكيلة ليتبارى مع الفريق المنافس الذي اختاره صديقه، بينما يختبر المستخدمون في لعبة "غولدن بوت" مهاراتهم في توجيه الركلات الحرة نحو المرمى

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