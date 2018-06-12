ما هو التطبيق الأكثر تحميلاً في العالم؟

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اعلنت شركة الأبحاث الأمريكية "Sense Tower"إن شبكة "Douyin"الاجتماعية الصينية المتخصصة في المقاطع الصوتية من أكثر تطبيقات نظام iOSتحميلاً خلال الربع الأول من عام 2018م.

وتخطى التطبيق، الذي طورته شركة يونيتورن بايت آبانس، التي تتخذ من بكين مقراً لها، تطبيق واتساب في عدد مرات التنزيل.

ووصل عدد التحميلات أكثر من 45 مليون عملية في جميع أنحاء العالم خلال فترة الثلاثة أشهر، ليهيمن بذلك على تحميلات هذا العام.

ويمثل التطبيق شبكة اجتماعية تهتم بالمقاطع الصوتية، ويعرف خارج الصين باسم "تيك توك"، وتم إطلاقه في أيلول 2016، ويتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة ما يصل إلى 15 ثانية من صور السيلفي مع مقاطع صوتية وتأثيرات مختلفة.