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احذروا هذه الرسائل على واتساب!

11
JUNE
2018
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انتشرت خدعة جديدة على واتس آب تعد المستخدمين بتذاكر مجانية إلى متنزه "ألتون تاورز" الشهير في بريطانيا، وتهدف إلى سرقة البيانات الشخصية.

وتُظهر عملية الاحتيال، المنتشرة بسرعة، شعار متنزه "ألتون تاوزر" (Alton Towers)، وتعدك بـ 5 تذاكر مجانية إلى مدينة الملاهي الشهيرة. ولكنها تحوي أيضا رابط موقع فيروسي، يمكن أن يسرق بيانات المستخدمين الشخصية حال الضغط عليه.

وتقول ادعاءات الرسالة الفيروسية: "نقدم 5 تذاكر مجانية إلى 500 عائلة للاحتفال بعيد ميلادنا الـ 110! تهانينا! أنت مؤهل للحصول على 5 تذاكر مجانية! ماذا بعد".

ويؤدي النقر على الرابط إلى توجيه المستخدمين إلى استطلاع عبر الإنترنت، ويشجعهم على إرسال الرسالة إلى 20 صديقا آخر. وقام العديد من المستخدمين بنشر علامة الخدعة على تويتر.

ونشر أحد المستخدمين لقطة مصورة للخدعة من شاشة الهاتف، وكتب: "أي شخص آخر يحصل على رسائل مشابهة على واتس آب؟".

والآن، أكد ألتون تاورز أن الرسالة عبارة عن خدعة، كما أبرز أن المتنزه مفتوح منذ 40 عاما فقط، وليس 110 أعوام كما هو وارد في الرسالة.

وردا على أحد المستخدمين، كتب ألتون تاورز: "هذه عملية احتيال. ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف العرض المزيف وحث المستخدمين على عدم مشاركة تفاصيلهم الشخصية، أو إرسال العرض إلى جهات أخرى. إن الطريق الأسلم لشراء التذاكر يكون عبر موقعنا على الإنترنت: www.altontowers.com".

يذكر أن إحدى الطرق الرئيسية للتحقق من الرسائل الخادعة، هي البحث عن الأخطاء النحوية. وعلى سبيل المثال، إذا نظرت بعناية على الرسالة المخادعة، فستكتشف نقطة صغيرة أعلى ثاني "o" في الرابط إلى موقع Alton Towers.

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