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الكشف عن سرّ يخفيه “إنستغرام” يتحكم في منشوراتك!

10
JUNE
2018
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كشف تطبيق “إنستغرام” مؤخرا، عن سرّ ظل غامضا أمام مستخدميه، والمتعلق بكيفية تحكمه في منشوراتهم.

وأعلن مدير الإنتاج في “إنستغرام”، جوليان غوتمان، أن التطبيق يأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل مهمة، هي الاهتمامات، وتاريخ المنشور، ومدى قوة العلاقة بصاحب المنشور، وتتمثل الاهتمامات باعتقاد “إنستغرام” بمدى اهتمامك بالمنشور، أما تاريخ المنشور فيعني ترتيب “إنستغرام” للمنشورات بحسب التاريخ، وفقا لموقع “ذا فيرج” الأميركي.

وأكد غوتمان أنه كلما زاد تواصلك مع شخص ما على “إنستغرام” كلما زادت فرص ظهور منشوراته في الأعلى، وتضع الشركة أيضا في اعتبارها ثلاثة عوامل أخرى، هي التكرار، والمتابعة والاستخدام، أما التكرار فهو معدل فتح التطبيق، وذلك نظرا لأنه يسعى لعرض أفضل المنشورات منذ آخر مرة استخدمته فيها.

أما عامل المتابعة، فأوضح غوتمان أنها تعني ما إذا كنت تتابع الكثير من الناس، مشيرا إلى أن “إنستغرام” يعرض لك منشورات أقل من شخص ما لكي يتسنى لك مشاهدة منشورات من أشخاص آخرين، بينما يعبر الاستخدام عن معدل استخدامك للتطبيق كي يحدد متى يعرض لك المنشورات الأفضل وما إذا كنت ستشاهد منشورات مهمة.

ونفى موقع التواصل الاجتماعي الشهير، في الوقت ذاته، ما إذا كان يخطط في الوقت الحالي إمكانية العودة للعرض بالترتيب الزمني، الذي اتبعه في عام 2015.

وأضاف أنه لا يخفي أي منشورات وفي حال استمرار المستخدم في التصفح، فإنه سيشاهد جميع المنشورات من جميع الأشخاص.

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