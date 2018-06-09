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“بلاك بيري” تعود بإصرار للوحة المفاتيح الكلاسيكية!

9
JUNE
2018
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تستمر شركة “بلاك بيري” في مقاومة الاندثار والتواري عن المنافسة، بعد سنوات من الإخفاق، شهدت فيها هواتفها تراجعًا كبيرًا وتخلفًا عن الركب الذي يقوده العملاقان أبل وسامسونغ وبقية المنافسين.

وتعاود الشركة التي لا تيأس إطلالتها هذه المرة، بهاتف جديد لعشاقها، ومحبي هواتفها الكلاسيكية، محاولة منها في استعادة زمن الحنين إلى هواتفها القديمة ذات اللوحة الفيزيائية الكاملة.

وتطل شركة الإلكترونيات الصينية “تي.سي.إل” هذه المرة بمدينة نيويورك بجهاز “بلا بيري كي 2″، وهو أول هاتف ذكي يحمل علامة “بلاك بيري” التجارية يتضمن كاميرا خلفية مزدوجة وميزة.

وحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، يأتي الجهاز الجديد الذي يخلف “كي ون” ، مع تضمنه لوحة مفاتيح فعلية، في حين لا يزال مستشعر بصمات الأصابع موجودًا في شريط المسافة، مع زيادة ارتفاع لوحة المفاتيح بنسبة 20 في المئة لزيادة مستوى الراحة ودقة الطباعة، وترتيب المفاتيح بنمط جديد لتحسين التباعد، إلى جانب نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1.

ويتميز “بلاك بيري” كي 2 بإطار من الألومنيوم بالأسود أو الفضي، مع شاشة من نوع “IPS LCD” بقياس 4.5 إنش وبدقة 1620×1080 بيكسل وكثافة 434 بيكسل بالإنش، بحيث أن هذه الشاشة داعمة لنسبة العرض 3:2، ومعالج “Snapdragon 660” من شركة كوالكوم، و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64/128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية قابلة للتوسعة عبر فتحة “MicroSd”.

ويتضمن الهاتف “Speed Key” الموجود في الزاوية السفلية اليمنى من لوحة المفاتيح، وكانت الشركة قد عمدت ضمن هاتفها السابق “BlackBerry KeyOne” إلى جعل كل مفتاح قابل للتخصيص، مما يعني أنه يمكن إعداده كاختصار للوصول من الشاشة الرئيسية، أما ضمن“BlackBerry Key2” فإن “Speed Key” يسمح للمستخدم بالوصول إلى أي اختصار من أي مكان على الجهاز، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشاشة الرئيسية.

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