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بعد "فضيحة بيانات" جديدة.. فيسبوك تعترف

8
JUNE
2018
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أعلنت شركة فيسبوك أنها ترتبط بعلاقات شراكة لتبادل البيانات مع 4 شركات صينية على الأقل بينها هواوي ثالث أكبر منتج في العالم للهواتف المحمولة، والتي تخضع لتدقيق من أجهزة المخابرات الأميركية بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت فيسبوك أن هواوي ومجموعة لينوفو لتصنيع أجهزة الكمبيوتر وشركتي أوبو وتي.سي.إل كورب للهواتف المحمولة من بين نحو 60 شركة على مستوى العالم حصلت على حق الوصول إلى بعص بيانات المستخدمين بعد توقيع عقود تقدم بموجبها خدمات على غرار فيسبوك لمستخدميها.

وأثار أعضاء في الكونجرس الأميركي مخاوف بعد أن تحدث تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن هذه العقود، الأحد الماضي، وقالوا إنه يمكن الاطلاع على بيانات أصدقاء المستخدمين دون موافقتهم الصريحة.

ونفت فيسبوك ذلك وقالت إن معرفة البيانات ستسمح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بالوصول إلى خصائص الحساب على الهواتف المحمولة.

وذكرت فيسبوك، الثلاثاء، أن أكثر من نصف هذه الشراكات انتهت، وأضافت أنها ستنهي الاتفاق مع هواوي هذا الأسبوع، كما ستنهي الشراكات الثلاث الأخرى مع الشركات الصينية.

وتخضع شركات الاتصالات الصينية لتدقيق من قبل مسؤولي المخابرات الأميركية، الذين يقولون إنها تتيح الفرصة للتجسس وتهدد البنية التحتية الأميركية، وهو ما تنفيه بكين دوما.

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