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تسريب صورة وميزات "آيفون" الجديد.. تصميم مثير

8
JUNE
2018
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كشفت تسريبات عن تصميم مثير بانتظار مستخدمي جهاز آيفون الجديد، حيث يبدو التصميم أكثر عصرية مقارنة مع ما سبقه من هواتف ذكية طرحتها شركة أبل على مدار السنوات الماضية.

وأظهرت صور مسربة ومقاطع فيديو، تظهر جهازا بشاشة 6.1 بوصة، ومزيج من هيكل آيفون 8 وكاميرا خلفية واحدة مثل التي في آيفون X.

ويتضمن التصميم الجديد ميزة التعرف على المستخدم من خلال بصمة الوجه، مما يعني أن الجهاز سيأتي بدون المفتاح الرئيسي على الواجهة الأمامية.

ومن المثير للاهتمام أن النموذج الجديد سيكون أكثر سمكا من جهاز آيفون X الحالي، إذ سيكون بسمك 8.3 مم، على خلاف سابقه الذي كان بسمك 7.7 ملم.

ويتوقع خبراء التكنولوجيا أن يكون الإقبال كبيرا على الهاتف الجديد، بل يرجح البعض أن يكون الأكثر مبيعا، ومن المتوقع أن تطلق شركة أبل جهاز iPhone X Plus كبير الحجم الذي ينتظره الملايين.

وسيكون بالإمكان شحن الجهاز الجديد لاسلكيا، وسيتضمن مكبرات صوت ستيريو ومكبرات الصوت A12 الجديدة، الأمر الذي سيرفع سعره على الأقل 200 دولار أميركي عن آيفون X.

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