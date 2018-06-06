الواتساب عرضة للقرصنة بهدف الابتزاز الجنسي والمالي

A + A -

تحذير جديد اطلقته قوى الامن الداخلي بعد ورود العديد من الشكاوى الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية من مواطنين تعرضوا لسرقة تطبيق واتساب من قبل مجهولين

انهم القراصنة الذين وجدوا سبيلا جديدا من اجل ابتزاز الضحايا فكيف تتم عملية سرقة الواتساب بحسب الخبراء

افعال جرمية يلجأ اليها المقرصن بعد سرقة الواتساب منها وضع صور اباحية والتواصل مع ارقام النساء منتحلاً صفة صاحب الرقم الاساسي او ابتزاز الضحايا من خلال الطلب منهم ارسال المال وبطاقات التشريج لإعادة التطبيق لهم او بعد الاستحصال منهم على محادثاتهم وصورهم في حال وجودها ضمن المحادثات بعد قرصنة الحساب يبتز الضحية بهم

وحده الوعي يجنب المستخدم من الوقوع في فخ المقرصنين وبمراجعة سريعة للقواعد السلامة التي ينصح بها مشغل الواتساب يحذرك بمبدأ واحد عدم مشاركة رقمك السري مع احد لتبقى في دائرة الامان