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أبل تكشف عن ميزة جديدة لحل "مشكلة مزمنة"

6
JUNE
2018
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كشفت شركة أبل عن ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على التحكم في الوقت، الذي يقضونه في استخدام هواتفهم الذكية، في محاولة للحد من الإدمان عليها.


وتحمل الميزة الجديدة اسم (Screen Time)، حيث سيتلقى المستخدمون تقارير أسبوعية عن كيفية استخدام هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وستمكن الميزة الآباء من مراقبة استخدام أطفالهم للهواتف الذكية.

وكشفت أبل عن هذه الميزة خلال مؤتمر المطورين السنوي للشركة، إذ تم الكشف خلاله عن برنامج iOS 12 الجديد، وهو برنامج تشغيلي يعمل على أجهزة آيفون وآيباد.

وقال كريج فيديري، النائب الأول لرئيس شركة أبل في مجال هندسة البرمجيات، إنه من المهم في بعض الأحيان "وقف التشتت" الذي تتسبب به الهواتف الذكية.

وسيكون بمقدور الميزة الجديدة وضع وقت للنوم الجديد، مع إضافة ميزات إلى الإعدادات تفيد بـ"عدم الإزعاج"، وتعتيم الشاشة وإخفاء الإشعارات مع دخول ساعات الليل حتى الصباح.

ويأتي الكشف عن هذه الميزة في وقت تسعى شركات التقنية الكبرى إلى معالجة الآثار الصحية المحتملة المرتبطة بالإفراط في استخدام منتجاتهم، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وفي مايو الماضي، أعلنت شركة غوغل عن أداة صحية رقمية لمساعدة المستخدمين على مراقبة استخدام أجهزتهم وتغيير سلوكهم حسب الحاجة

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