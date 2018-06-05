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قريبًا.. "واتساب" سيطلق هذه الخدمة

5
JUNE
2018
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يعتزم تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، إطلاق عدد من التحديثات في الأسبوع المقبل، وسط ترقب المستخدمين لميزة الدفع الإلكتروني، والتي سيتم تفعليها.

وبحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن ميزة الدفع الإلكتروني بـ"واتساب" ستتم باستخدام تقنية "Peer to peer" أي (الند للند)، حيث تسمح هذه التقنية بمشاركة الملفات أو البيانات بين جهازين.

ويسعى تطبيق "واتساب" إلى مجاراة منصات تقنية عدة أطلقت خدمات الدفع وتحويل الأموال مثل "PhonePe" و"Google Tez".

ويتعاون التطبيق المملوك من قبل شركة "فيسبوك"، مع عدة بنوك منها "HDFC Bank" و"ICICI Bank" و"Axis Bank".

ويتجه التطبيق أيضا إلى إطلاق ميزة تسهل وتسرع إرسال الصور، كما تستشعر ما يريد المستخدم أن يشاركه مع الآخرين، إلا أن هذه الميزة تخضع للاختبار في الوقت الراهن، وستكون متاحة لعدد محدود فقط من الهواتف، إذ ستتوفر بداية في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "iOS".

وسيكون بمقدور التطبيق التنبؤ بموعد إرسال الصورة أثناء قيام المستخدم بالدردشة، علما أن الهدف الرئيسي من هذه الميزة تتمثل في تحميل الصورة على الخادم مسبقا لتوفير وقت المستخدم.

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