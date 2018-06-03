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آيفون.. ميزة "خفية" تحمي أسرارك نهائيا

3
JUNE
2018
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بالنسبة للكثيرين، يبدو السماح لهاتف "آيفون" بمسح كل ما عليه في حال إدخال الرقم السري بطريقة خاطئة لعدة مرات، فكرة مرعبة، لكن ينصح بقوة بتفعيل الخاصية "الخفية" لحماية الخصوصية.
وهواتف "آيفون" مزودة بخاصية لا يعرفها كثيرون، حيث يمسح كل البيانات والمعلومات بشكل تلقائي، في حال تم إدخال الرقم السري بشكل خاطئ 10 مرات متتالية، بما يعني عودة الهاتف لما يشبه وضع المصنع، لكن يجب تفعيل هذه الخاصية يدويا.

وعادة لا يفعل من يملكون أطفالا هذه الخاصية لأنهم يخشون فقدان بياناتهم في حال عبث أبناؤهم بهواتفهم أكثر مما ينبغي، لكنها ضرورية في حال تمت سرقة الهاتف أو وقع في يد غرباء، لحماية البيانات والمعلومات الشخصية، مثل المحادثات والصور.

ويغلق "آيفون" مؤقتا لمدة دقيقة عند إدخال الرقم السري بطريقة خاطئة 5 مرات، وتزيد مدة الإغلاق لتصل إلى 3 ساعات مع 10 أرقام سرية خاطئة، حيث يمكن خلالها فقط استعمال الهاتف للمكالمات الطارئة.

ولتفعيل الخاصية في "آيفون"، اذهب إلى "Settings" ثم "Touch ID & Passcode"، سيطلب منك إدخال الرقم السري، وفي الأسفل ستجد "Erase Data" التي يجب تفعيلها حتى تظهر باللون الأخضر.

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