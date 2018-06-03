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صور مسربة لأقوى هواتف سامسونغ هذا العام

3
JUNE
2018
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كشف موقع "فون أرينا" مجموعة من الصور المسربة التي قال إنها تعود لهاتف سامسونغ الجديد "غالاكسي نوت 9"، الذي يعد أقوى هواتف الشركة الكورية الجنوبية المتوقع إصداره خلال السنة الجارية.

وأوضح المصدر أن شكل هاتف الشركة الكورية الجنوبية الجديد لن يختلف كثيرا عن سابقه "نوت 8"، مشيرا إلى أن "نوت 9" سيحافظ بنسبة كبيرة على نفس التصميم من الخلف والأمام.

ويبدو من خلال الصور أن التغيير الوحيد الموجود في خلف الهاتف، هو المتعلق ببصمة الأصبع، حيث تم نقل مكانها من جانب الكاميرا إلى تحتها، مثل ما فعلت في "إس 9" و"إس 9 بلس".

واستبعد الموقع أن يتم نقل مستشعر البصمة إلى الشاشة، وتوقع أن يتم ذلك في هاتف "إس 10"، الذي سيطرح في الأسواق عام 2019.

كما توقع موقع "فون أرينا" أن يشهد "S Pen" بعض التحسينات، حيث قال إنه قد يصبح قادرا على التعرف على مستوى الضغط للتحكم الدقيق في الكتابة.

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