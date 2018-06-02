مستخدمو "واتسآب" يواجهون مشكلة جديدة "مزعجة"... إليكم الحل السحري لها

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كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" يعانون من مشكلة وصفت بـ"المزعجة".

وقالت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية إن كثير من مستخدمي "واتسآب" شعروا بالإحباط، بعدما واجهوا مشكلة، تكمن في عدم قدرتهم على رؤية مرسل الرسالة، عند تلقيهم أي إشعار من التطبيق.

وأوضحت الصحيفة أن المشكلة ظهرت لدى معظم مستخدمي "واتسآب"، عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وظهرت تلك المشكلة، بعد تحميل مستخدمي "واتسآب"، الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.5 مليار مستخدم في العالم، آخر تحديثات التطبيق عبر أنظمة تشغيلهم.

وبدأ العشرات من المستخدمين الإبلاغ عن المشكلة عبر حساب "واتسآب" على "تويتر" أو عبر صفحات الدعم على أنظمة تشغيلهم.

وتحرم تلك المشكلة مستخدمي "واتسآب" من إمكانية يلقي نظرة سريعة على من يرسل الرسالة من دون أن يفتح قفل الجهاز.

الحل:

ولكن تلك المشكلة "المحبطة والمزعجة"، يمكن تجاوزها بسهولة ويسر، عن طريق حل سحري وطريقة بسيطة لن تستغرق إلا بضع ثوان فقط، عبر مستخدمي "واتسآب".

وجاء الحل السحري على النحو التالي:

— اذهب إلى إعدادات "واتسآب".

— انقر على زر "الإشعارات".

— انقر على خيار التحويل إلى "إظهار المعاينة".

بالنسبة لهواتف "آيفون":

— اذهب إلى الإعدادات العامة لهاتف "آيفون".

— انتقل إلى أيقونة "الإشعارات".

— اذهب إلى خيار "واتسآب".

— انقر على خيار "إظهار المعاينات"، وقم بتبديلها إلى "أبدا".





sputnik