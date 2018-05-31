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استعدوا لآخر تحديثات لعبة FIFA 18.. هذا هو موعد إصدارها

31
MAY
2018
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بحسب صحيفة Mirror البريطانية، سوف تطلق شركة "إي أيه سبورتس" تحديث "كأس العالم" الخاص بلعبة FIFA 18، في 29 من مايو/أيار 2018.

كما سيحصل أصحاب الهواتف الذكية على التحديث الخاص بنسختهم من اللعبة في 6 من يونيو/حزيران.

ولا تزال تفصلنا أسابيع قليلة فقط عن انطلاق منافسات كأس العالم المثيرة، ولذلك سرت حالة من الحماس والترقب في صفوف عشاق كرة القدم.

ومن المؤكد أن أفضل طريقة لفتح شهيتك على كأس العالم والاستعداد جيداً لها، هو قيادة منتخب بلادك للفوز بهذه الدورة، حتى قبل أن تبدأ.

وسيتضمن التحديث إضافات وتعديلات جديدة، قبيل الحدث المنتظر هذا الصيف، كما سيحمل مجموعة من التفاصيل حسب المعلومات المتوفرة حول المنتخبات المشاركة في كأس العالم.
هل يمكنك أن تقود منتخب بلادك للفوز في روسيا؟

إليك كل ما تحتاج لمعرفته من إضافات وتحديثات، مثل التاريخ الذي يمكنك أن تجرب فيه التحديث الجديد للعبة FIFA 18.
كم سيكلفك هذا التحديث؟

إليكم هذا الخبر السعيد، هذا التحديث سيكون مجانياً بالنسبة لمستخدمي "بلاي ستيشن 4″، "وإكس بوكس 1″، "ونينتندو سويتش" ومستخدمي الحاسوب.

وما إن يصبح هذا التحديث متوفراً، سيكون بإمكان عشاق هذه اللعبة تحميله والشروع مباشرة في اللعب والاستمتاع بالمنافسة الحماسية. ويمكنكم شراء النسخة الأصلية من لعبة FIFA 18 هنا.
ماذا أيضا في هذه اللعبة؟

سيتضمن هذا التحديث 12 ملعباً، وأزياء رياضية مطابقة للحقيقة، إضافة إلى شعارات وكرات من نوع "تيلستار".

وسيتمكن لاعبو FIFA 18 بعد تثبيت التحديث من الاختيار بين 32 فريقاً، لخوض منافسات دوري المجموعات، على أمل الوصول إلى الأدوار الإقصائية، وعبور كل العقبات وصولاً إلى النهائي في موسكو، سواء عبر شبكة الإنترنت أو من دونها.

وبالنسبة لعشاق اللعبة من بلدان مثل إيطاليا، وويلز وإسكتلندا، التي لم يسعفها الحظ بالوصول لنهائيات روسيا، يقدم التحديث الجديد للعبة FIFA 18 فرصة إنشاء دورة خاصة بهم، حتى يتسنى لهم تخيل متعة الوجود في روسيا خلال هذا الصيف.

وفي بقية الدول أيضاً، يوجد خيار الفريق المثالي، الذي سيمنح اللاعبين فرصة تشكيل منتخبات أحلامهم، التي تضم أبرز الأساطير والنجوم في تاريخ المونديال. وسيتسنى لللاعبين التمتع بأداء أساطير مثل رونالدو وبيليه ودييغو أرمندو مارادونا.

أما عن FIFA 19 فإن عشاق هذه اللعبة في انتظار إطلاقها في أغسطس/آب 2018 والتي ستقدم تقييمات مختلفة عن اللاعبين والتي تتغير في كل إصدار جديد طبقاً لمستوى اللاعب في الموسم السابق.

وعند إطلاق لعبة FIFA 19، سيتم تغيير بيانات تقييمات كل اللاعبين، لتتناسب مع أدائهم في العالم الحقيقي.

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