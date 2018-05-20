وفاه رئيس "إل جي" بعدما رفض علاجا "لإبقائه حيا"

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توفي كو بون-مو رئيس مجموعة "إل جي"، رابع أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية، الأحد، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء.

ويوم الخميس قالت "إل جي" كورب، وهي شركة قابضة تضم مجموعة شركات تتنوع أنشطتها من الإلكترونيات إلى الكيماويات، إن رئيسها البالغ من العمر 73 عاما مريض.

وكان كو بون-مو أدخل الأسبوع الماضي إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ. وقالت (يونهاب) نقلا عن مسؤولين في الشركة أنه رفض علاجات لإبقائه على قيد الحياة.

وخلال عمل كو بون-مو على رأس المجموعة لأكثر من عشرين عاما، سجلت مبيعاتها ارتفاعا كبيرا، وبلغت 160 تريليون وون (148 مليار دولار) العام الماضي، مقابل ثلاثين ترليون في 1994.

وتفيد معلومات ان كو طلب ان يتولى ابنه بالتبني كو كوانغ-مو قيادة المجموعة التي تسيطر عليها عائلته خلفا له.

وكو كوانغ-مو في الأربعين من العمر.