مزايا جديدة من جوجل للشهر الفضيل !

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أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاقها لثلاث مزايا جديدة على خدمة البحث لديها بمناسبة شهر رمضان.

حيث ستظهر معلومات عن الشهر الفضيل ضمن نتائج البحث عند استخدام كلمات رئيسية ذات صلة بالمناسبة، كما كشفت جوجل عن منتج جديد يدمج ما بين الواقع الافتراضي وفن الخط، في الوقت الذي تستعد فيه الشعوب في جميع أنحاء العالم لحلول الشهر المبارك.

وأصبح بإمكان مستخدمي جوجل من جميع أنحاء العالم الاطّلاع على المعلومات الخاصة بشهر رمضان مباشرة من صفحة نتائج البحث، ابتداءً من 16 مايو، وفقط من خلال كتابة استفسارهم عن الشهر الفضيل.

وستتضمن نتائج البحث معلومات متعدّدة مثل مواقيت الصلاة المحلية ونصائح خاصة برمضان ووصفات رمضانية رائجة على يوتيوب إلى جانب تطبيقي اتجاه القِبلة وقلم.

تطبيق قلم هو عبارة عن تطبيق ويب جديد يمكن الوصول إليه عبر مختلف المتصفحات الإلكترونية ويتضمّن 35 عملاً فنياً ثلاثي الأبعاد يمكن للمستخدمين مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء وأفراد العائلة على شكل رسائل معايدة بحلول شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك هذه السنة.

وقد تعاونت جوجل مع تسعة من الفنانين والخطاطين المشهورين عالمياً لابتكار أكثر من 35 عملاً فنياً يدمج ما بين الواقع الافتراضي وفن الخط.

ومن بين الفنانين الواردة أعمالهم في التطبيق، الفنان المشهور دولياً إل سيد الذي يجمع في أعماله الخط العربي العريق مع فن الجرافيتي الحديث، وتولغا غيرغين من تركيا الذي يتقن فن الخط والطباعة، ووسام شوكت الذي يُعتبر أحد روّاد فن الخط العربي عالمياً، وثريا سيد التي تعدّ واحدة من أوائل الخطّاطات في باكستان.

وقال نجيب جرار مدير تسويق منتجات جوجل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «مع استعداد أكثر من بليون شخص لحلول شهر رمضان المبارك، نحن أيضاً في جوجل نعمل على مساعدة المستخدمين على التأقلم مع هذه المناسبة التي تمتد طوال شهر كامل.. هذا العام، سعينا لجمع بعض التجارب الخاصة عبر مختلف تطبيقات الشركة لمساعدة الأشخاص في الاستفادة إلى أقصى حدّ ممكن من هذه المناسبة، كإتاحة أكثر المعلومات ملاءمةً ضمن نتائج البحث، أو طريقة جديدة لمشاركة رسائل المعايدة بحلول شهر رمضان المبارك التي تمّ استحداثها من خلال تقنية الواقع الافتراضي.. فمن خلال تكنولوجيا الواقع المعزز التي تميّز خدمة اتجاه القِبلة وتكنولوجيا الواقع الافتراضي التي اتّسم بها تطبيق قلم، باتت ابتكارات الشركة في متناول اليدين خلال شهر رمضان المبارك هذه السنة».

أمّا بالنسبة للتحديث الثالث، فيتيح استخدام تطبيق اتجاه القِبلة بدون الاتصال بالإنترنت وإضافة نسخة من التطبيق على الشاشة الرئيسية، والتطبيق هو إلكتروني أطلقته الشركة في العام الفائت ويستخدم الواقع المعزز على نظام أندرويد لتحديد اتجاه القبلة.

وقد أتت هذه التحديثات لتعكس عادات استخدام الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُظهر مؤشرات جوجل ارتفاعًا كبيرًا في البحث عن «تحديد اتجاه القِبلة» و«رسائل المعايدة برمضان» في خلال شهر رمضان المبارك منذ بدايته.

أمّا بالنسبة لاستفسارات البحث، فتُظهر البيانات الداخلية أن حجم استفسارات البحث خلال شهر رمضان يفوق المعدّلات الشهرية الأخرى المسجلة، حيث يقضي المستخدمون وقتاً أكبر على شبكة الإنترنت خلال الشهر الفضيل.