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إكتشف.. ميزة جديدة في "واتساب" لمشاهدة فيديوهات "فيسبوك"

13
MAY
2018
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مازالت خدمة "واتساب" المختصة في خدمة الرسائل النصية والصوتية، والتي تخدم ما يقرب من مليار مستخدم حول العالم، تقوم بتحديثات لتحسين خدماتها، وتذليل الصعاب في التواصل على المستخدمين، وقد أضاف تطبيق "واتساب" ميزة جديدة تمكن مستخدميه من تشغيل مقاطع الفيديو من موقعي التواصل الاجتماعي "انستغرام وفيسبوك" دون الخروج من التطبيق.

وأصبح بإمكان مستخدمي التطبيق مشاهدة الفيديوهات التي ترسل إليهم من موقعي انستغرام وفايسبوك من داخل تطبيق واتساب، دون الحاجة إلى الخروج من سلسلة محادثاتك والذهاب إلى تطبيقات أخرى، وفقاً لما ذكره موقع "The Verge" التقني. وتمكن استخدام هذه الميزة على نظام تشغيل iOS، بينما لن يكون بمقدور مستخدمي أنظمة أندرويد التمتع بها..

الجدير بالذكر أن مؤسس "واتس آب" WhatsApp أعلن في وقت سابق إالغاء رسوم الاشتراك السنوي للخدمة في بضعة أسابيع سعيا منهم لتقديم خدماتهم للجميع. وفقاً لواتس آب، فقد قررت الشركة إسقاط رسوم الاشتراك التي تبلغ حوالي دولار واحد سنويا لنموذج freemium.

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