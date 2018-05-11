هل يستهلك هاتفك البطاريـة؟.. إليـك الحل

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يعاني الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية من مشاكل استنزاف البطارية، فعند حصولك على هاتف ذكي جديد فإنه يبدو رائعاً لبعض الوقت ثم بعد ذلك بفترة تبدأ معاناتك مع البطارية التي لا تسعفك في استخداماتك اليومية للهاتف.



ومن المعلوم أن الهواتف الذكية كلها تعمل ببطاريات الليثيوم أيون التي تقل قدرتها على تخزين الطاقة مع تقدمها في العمر.

أصدرت آبل تحديثا لنظام التشغيل iOS يتيح لك تحديد ما إذا كنت تريد أن يستخدم معالج الآيفون القديم طاقة أقل أم لا، ويمكنك العثور على هذا الخيار الجديد ضمن الإعدادات البطارية - صحة البطارية Battery Health.

عند فتح ميزة صحة البطارية Battery Health الجديدة، يتحقق هاتفك من طاقة البطارية وتخبرك إذا كانت أقل من 100 %، وتخبرك أيضا بنسبة إمكانية الأداء وقت الذروة Peak Performance Capability.

إذا كان هاتفــــك يعانـــي مـــن توقف غير متوقع سيتم تشغيـــل ميـــزة «إدارة الأداء»، وسيؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة المعالج لإطالـــة عمـــر البطارية.

إذا حدث ذلك ستتلقى رسالة تقول: «حدث لهذا الآيفون إيقاف تشغيل غير متوقع لأن البطارية لم تتمكن من توفير الطاقة اللازمة. تم تنفيذ إدارة الأداء للمساعدة في منع حدوث ذلك مرة أخرى» متبوعا برابط لتعطيله إذا كنت تريد ذلك.

ولكـــن لا يتـــم تفعيـــل ميزة «إدارة الأداء» إلا بعد حدوث أول توقف مفـــاجـــئ للجهـــاز بسبـــب البطارية التي تلاشت قدرتها على توفيــــر الحد الأقصى من الطاقة اللازمة، وتتوفر هذه الميزة بإصدار آيفون 6 وما يليه من إصدارات آيفون الأخرى.

تقول آبل: «يجب استبدال البطارية عندما تنخفض السعة القصوى إلى أقل من 80 % تقريبا. وبمجرد استبدال البطارية ستعود إلى العمل مثل الجديدة».

اختبر البطارية بنفسك

إذا كانت صحة البطارية جيدة، فماذا يجب أن تفعل لإطالة عمرها وفترة تشغيلها؟

من المعلوم أن البطارية تستنفد الجزء الأكبر من طاقتها عندما يكون الهاتف في وضع الاستخـــدام أي عندمـــا تقوم بتشغيل بعض التطبيقات على الهاتف بينما تستنفد البطارية طاقة أقل عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد حيث لا يكون هناك أي تطبيقات فـــي وضع التشغيل ولكن قد يكون هناك أحد التطبيقــات يعمل فــي الخلفيـــة ويستنزف البطاريـــة بالرغم من وجود الهاتف في وضع الاستعداد مما يؤدي إلى استنزاف البطارية.

إليك طريقة يمكنك من خلالها أن تختبر أداء البطارية بسهولة

بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون يمكنهم الانتقال إلى الإعدادات ثم اختيار البطارية ثم بالمرر إلى الأسفل، ستجد رقمين أحدهما يشير لمدة وضع الاستعداد Standby والآخر لمدة وضع الاستخدام Usage.

يجب أن تكون مدة الاستخدام لديك أقل من مدة الاستعداد. وإذا لم يكن الأمر كذلك فقد تكون هناك مشكلة ويمكنك التأكد من ذلك عن طريق تدوين أوقات الانتظار والاستخدام ثم النقر على زر القفل في هاتفك واتركه مغلقا لمدة خمس دقائق.

ثم أعد فحص الأرقام، إذا كان وقت الانتظار في وضع الانتظار أعلى بخمس دقائق فهاتفك في حالة جيدة.

ولكن إذا كان وقت الاستخدام أعلى بأكثر من دقيقة، فهذا دليل على أن هاتفك لا يستريح كما ينبغي.

أما مستخدمي نظام التشغيل أندرويد يمكنهم الحصول على نفس المعلومات من الإعدادات ثم اختيار الجهاز ثم البطارية (أو الإعدادات ثم اختيار البطارية إذا كان لديهم أحدث إصدار من أندرويد). المعلومات الموجودة في هذه القائمة كما هي على آيفون، ولكن تندرج تحت خيار “Device Idle” وهو نفس وضع الاستعداد.

استنزاف رسائل البريد الإلكتروني للبطارية

لكي تطيل عمر البطارية بهاتف الآيفون يجب عليك تفقد إعدادات البريد الإلكتروني، لإيقاف الإخطارات اللحظية Push Notifications وتحديد وضع جلب الرسائل يدويا، يمكنك ضبط إعدادات الإخطارات اللحظية للرسائل من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم اختر الحسابات.

بعدها قم باختيار كلمات السر واضغط علــــى جلب بيانات جديدة، وقم بالتغيير إلى يدويــــا، بعـــدها لن يقوم البريد الإلكتروني بإرسال إشعارات إليك حتى تقوم بالدخول إليه.

أما بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد: يمكنهم إدارة إعدادات الإخطارات اللحظية لأي من التطبيقات التي يتم استخدمها عن طريق التوجه إلى الإعدادات ثم اختر التطبيقات ثم قم باختيار التطبيق المطلوب وقم بتعديل إعداداته الخاصة.

الحد من تنزيل وتحديث التطبيقات في الخلفية

هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تحديث التطبيقات في الخلفية مثل تطبيق الموسيقى لجلب قوائم تشغيل جديدة، وتحديث تطبيق فيسبوك لخلاصة الأخبار، هذه التطبيقات من أسباب استنزاف البطارية.

للتحقق من التطبيقات التي تستهلك البطارية في الخلفية، انتقل إلى الإعدادات ثم اختر البطارية وستظهر لك قائمة بالتطبيقات التي تستهلك عمر البطارية.

ويمكن إيقاف عمل تنزيل المحتوى لهذه التطبيقات بشكل تلقائي في الخلفية عن طريق الإعدادات ثم الانتقال إلى عام ثم من خلال صفحة تحديث التطبيقات في الخلفية، ومن هنا يمكنك إيقافها.

ويمكنك إيقاف تحديث التطبيقات بشكل تلقائي على الآيفون عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم التوجه لقسم آيتونز وآب ستور، ومن ثم يمكنك تعطيل تحديث التطبيقات بشكل تلقائي.

وضع الطاقة المنخفضة يمكن أن يضيف ساعات عمل أكثر

يأتي كل من نظام التشغيل آي أو إس iOS أو أندرويد بميزة الطاقة المنخفضة والتي تتيح لك إيقاف جميع ميزات الهاتف الإضافية تقريبا في أي وقت وتوفير طاقة البطارية على مدار اليوم.

ويمكنك تشغيلها عند انخفاض البطارية إلى 20% أو قبل من ذلك بكثير -من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية وتشغيل وضع الطاقة المنخفضة.

وضع الطاقة المنخفضة بهواتف آيفون

أما نظام التشغيل أندرويد، يتم تشغيل ميزة توفير البطارية تلقائيا إذا تركت الإعدادات كما هي، ولكن يمكنك أيضا تشغيلها يدويا عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية ثم النقر على رمز القائمة وتحديد “توفير طاقة البطارية”.

وبهذه الخطوات البسيطة يُمكن الحفاظ على شحن بطارية هاتفك الذكي لمدة أطول، لأداء الكثير من المهمات اليومية.