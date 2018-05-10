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الشرق الأوسط.. فيروس خطير يهدد أجهزة أندرويد

10
MAY
2018
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حذر خبراء في أمن المعلومات من انتشار فيروس إلكتروني خطير يهدد الأجهزة والهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد.
ووفقا للخبراء فقد رُصدت هجمات فيروس "ZooPark" في العديد من بلدان الشرق الأوسط كمصر ولبنان والأردن وإيران وحتى بلدان المغرب العربي. واستخدم الهاكرز هذا الفيروس لاختراق الأجهزة والوصول إلى الرسائل والأرقام وحتى بيانات الـ GPS التي تبين موقع صاحب الجهاز وتحركاته.

ومن جانبهم، أكد الخبراء في شركة "كاسبيرسكي" المتخصصة بأمن المعلومات أن هذا الفيروس قادر على الوصول إلى الصور الموجودة في الهاتف الذكي، وحتى إلى محادثات ورسائل تطبيق واتس آب وغيرها من تطبيقات المراسلة.

يذكر أن أولى هجمات هذا الفيروس رصدت عام 2015، حيث كان المخترقون يستغلونه لسرقة حسابات غوغل الإلكترونية وبياناتها، لكن الخبراء يشيرون أن قدرات هذا الفيروس تطورت بشكل كبير حتى بات بإمكانه الآن الوصول إلى معظم بيانات الجهاز الذكي حاليا.

 

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