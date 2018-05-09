أبل تقرّ بمشكلة خطيرة في "آيفون X"!

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اعترفت أبل "ضمنيا" بمشكلة خطيرة تعاني منها هواتفها الجديدة "آيفون X"، حيث أرسلت وثيقة للمتاجر المعتمدة، تحدد من خلالها ما يجب فعله حين يواجه العملاء مشاكل تتعلق بتقنية التعرف على الوجه "Face ID".

وعبر عدد من العملاء عن غضبهم بسبب عدم اشتغال الخاصية، التي كانت تبني عليها "أبل" آمالا كبيرة من أجل حماية أقوى.

ونشر المستخدمون مواضيع على المنتديات والمواقع التقنية يؤكدون فيها أن الميزة لا تتمكن نهائيا من التعرف على الوجه.

وأصدرت الشركة الأميركية سياسة إصلاح جديدة لبعض أجهزة "آيفون X" تشير إلى أن مشكلة "Face ID" قد يكون مصدرها الكاميرا الخلفية.

وحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الوثيقة تخبر المتاجر بأن المشكلة ستحل عن طريق إصلاح الكاميرا الخلفية، بالرغم من أن الخاصية مرتبطة في الأصل بالكاميرا الأمامية.

وتابعت الوثيقة المرسلة: "إذا لم يؤد إصلاح الكاميرا الخلفية إلى تصحيح الخلل، فسيكون لزاما على الموظف منح الزبون هاتفا جديدا".

ويقول بعض المستخدمين إن العدسة المقربة في الكاميرا الخلفية متصلة بكاميرا "TrueDepth" الأمامية، وهو الأمر الذي يحول دون اشتغال خاصية "Face ID" ولم تؤكد أو تنف أبل هذه المعطيات.