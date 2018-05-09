living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبل تقرّ بمشكلة خطيرة في "آيفون X"!

9
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعترفت أبل "ضمنيا" بمشكلة خطيرة تعاني منها هواتفها الجديدة "آيفون X"، حيث أرسلت وثيقة للمتاجر المعتمدة، تحدد من خلالها ما يجب فعله حين يواجه العملاء مشاكل تتعلق بتقنية التعرف على الوجه "Face ID".

وعبر عدد من العملاء عن غضبهم بسبب عدم اشتغال الخاصية، التي كانت تبني عليها "أبل" آمالا كبيرة من أجل حماية أقوى.

ونشر المستخدمون مواضيع على المنتديات والمواقع التقنية يؤكدون فيها أن الميزة لا تتمكن نهائيا من التعرف على الوجه.

وأصدرت الشركة الأميركية سياسة إصلاح جديدة لبعض أجهزة "آيفون X" تشير إلى أن مشكلة "Face ID" قد يكون مصدرها الكاميرا الخلفية.

وحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الوثيقة تخبر المتاجر بأن المشكلة ستحل عن طريق إصلاح الكاميرا الخلفية، بالرغم من أن الخاصية مرتبطة في الأصل بالكاميرا الأمامية.

وتابعت الوثيقة المرسلة: "إذا لم يؤد إصلاح الكاميرا الخلفية إلى تصحيح الخلل، فسيكون لزاما على الموظف منح الزبون هاتفا جديدا".

ويقول بعض المستخدمين إن العدسة المقربة في الكاميرا الخلفية متصلة بكاميرا "TrueDepth" الأمامية، وهو الأمر الذي يحول دون اشتغال خاصية "Face ID" ولم تؤكد أو تنف أبل هذه المعطيات.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout