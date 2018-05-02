وتمر كمبردح أناليتيكا بفضيحة طالت موقع فيسبوك هذا العام، بشأن خصوصية البيانات، بعد الكشف عن حصول شركة الاستشارات على بيانات لملايين المستخدمين بالشبكة الاجتماعية بشكل غير مشروع.

وتعرضت "فيسبوك" لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، بعد أن قالت، إن معلومات شخصية لعدد يصل إلى 87 مليونا من مستخدميها، معظمهم في الولايات المتحدة، ربما تكون وصلت بشكل غير ملائم لشركة "كمبردج أناليتيكا" للاستشارات السياسية، والتي عملت لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية.