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ميزة رائعة من إنستغرام.. تعرف عليها

28
APRIL
2018
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ولت الأيام التي كان فيها تحميل قصص متعددة على إنستغرام مهمة متعبة. فلم تعد بحاجة إلى الانتظار حتى يتم تحميل الصورة الأولى بالكامل لإضافة صور ومقاطع فيديو أخرى. فقد طرحت المنصة ميزة رائعة للأجهزة العاملة بنظام أندرويد تتيح لك تحميل العديد من الصور ومقاطع الفيديو على قصص إنستغرام حيث يمكنك تحميل ما يصل إلى 10 صور أو مقاطع فيديو أو مزيج من الاثنين معاً.

ونحن على يقين بأنه يجب عليك استخدام ميزة الصور المتعددة في المنصة مرة واحدة على الأقل، وفي حال لم تكن تعرف كيف تفعل ذلك، لا داعي للقلق.

في وقت سابق كان عليك أولاً تحميل صورة أو فيديو واحد، ثم بعد إضافة القصة يمكنك إضافة أخرى، لكن هذا ليس هو الحال الآن، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك القيام بذلك بالطريقة القديمة، إلا أن إنستغرام سهلت عليك الطريقة.

• تأكد من حصولك على آخر تحديث للمنصة.
• بعد دخولك للتطبيق انقر على رمز الكاميرا في الزاوية العلوية اليمنى ثم انقر فوق رمز المعرض الموجود في الأسفل.
• انقر فوق زر تحديد عناصر متعددة في الزاوية العلوية اليسرى.
• سوف تظهر رموز التحديد في الزاوية العلوية اليسرى من كل صورة، اضغط على الصور التي تريد تحميلها على قصتك، وانقر مرة أخرى لإلغاء تحديد صورة إذا كنت تريد الإلغاء.
• بعد تحديد الصور، اضغط على زر التالي في الأسفل.
• يمكنك الآن إضافة ملصقات ونصوص وأشياء إبداعية أخرى على كل صورة بشكل مستقل.
• بمجرد أن يصبح ألبوم قصتك جاهزاً، انقر مرة أخرى على زر التالي في الأسفل.
• انقر على زر مشاركة بجوار قصتك لتحميلها.
• إذا كنت تريد مشاركة هذه الصور مع أصدقائك، فاضغط على زر إرسال بجوار اسم صديقك.

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