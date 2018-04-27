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واتساب يبدأ بوضع محدودية العمر على مستخدميه

27
APRIL
2018
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يبدو أنه من أجل الإلتزام بالقوانين الجديدة الجاري بها العمل في أوروبا، كشف تقرير أن إحدى التغييرات التي ستقوم بها WhatsApp بسبب ذلك هو عدم السماح للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة على الأقل بإستخدام التطبيق الخاص بها. قبل هذا، كان من المسموح للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 13 سنة فقط إستخدام تطبيق WhatsApp.

ومع ذلك، فإن هذه التغييرات تعني بأن WhatsApp ستحتاج الآن إلى رفع العمر المطالب به إلى 16 سنة. وفي السابق، كان من السهل على المستخدمين دون السن القانونية الوصول إلى مواقع الويب والمحتوى الموجه للبالغين من خلال النقر ببساطة على رسالة ” نعم، عمري أكثر من 18 عامًا “، لذلك لا يزال من غير الواضح كيف ستقوم WhatsApp بالتحقق من عمر المستخدمين.

هذا الإرتباك نمى فقط عندما إدعت WhatsApp أنها لن تطلب أي صلاحيات جديدة لجمع المعلومات الشخصية في الإتفاقية، مما يعني أن التحقق من عمر المستخدم قد يكون ببساطة من خلال السؤال عما إذا كانت أعمارهم لا تقل عن 16 سنة دون أي دليل قاطع مطلوب. بدلا من ذلك، يمكن أن تكون WhatsApp قادرة على فعل ما تفعله الفيسبوك لمستخدميها الأصغر سنًا، حيث تطلب الفيسبوك من المستخدمين ترشيح أحد الوالدين لمنحهم الإذن لمشاركة المعلومات الخاصة بهم على منصتها الأساسية.

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