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إليكم 7 تطبيقات رمضانية "مدهشة"!

26
APRIL
2018
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مثل بقية المجالات دخلت التطبيقات عالم رمضان والصيام. وقدمت للصائمين حلولا تساعدهم على تخطي متاعب تواجههم في الصحة واللياقة البندية والطعام وغيرها.

وإليكم عددا من التطبيقات التي يمكن أن تساعدكم في رمضان:

1. تطبيق شرب المياه

بإمكان مستخدمي الهواتف الذكية تحميل تطبيق Water Drink Reminder، وينبه هذا التطبيق المستخدم بكميات المياه التي ينبغي شربها يوميا، خاصة مع الجفاف الذي قد يصيب الصائم.

يعمل التطبيق على النحو التالي: تسجيل وزن المستخدم، ويحسب التطبيق كمية المياه المناسبة له مع تذكير بمواعيد لشرب هذه المياه.

2. تنبيهات أكواب المياه

بسبب ضغوط العمل والذاكرة القصيرة ينسى الإنسان شرب كميات المياه المناسبة لجسده. تطبيق water alert، يعمل كمنبه للإنسان يذكّره بموعد شرب المياه.

ويستطيع الإنسان تحديد عدد أكوام المياه من خلال الإعدادات، ومنح خيارات عدة لشكل التنبيهات بضرورة شرب الأكواب التي يبلغ معدلها 8 يوميا.

3. اللياقة البدنية

قد تتراجع لياقة الصائم قليلا خلال الصيام، إلا أن تطبيق Ramadan Fitness Challenge، يقدم اقتراحات للصائم بالتمارين المناسبة التي تحافظ على لياقته.

4. الأذان

في حال كنت بعيدا عن المناطق السكنية التي يوجد فيها مساجد ولا تعرف موعد آذان المغرب أو الفجر، ثمة تطبيقات تحمل اسم " الأذان" أو "المؤذن"، كما يوجد تطبيق "Athan Pro" الذي يقدم الخدمات نفسه إضافة إلى بوصلة تحدد القبلة.

5. الأكل الحلال

يقدم تطبيق" My Halal Kitchen " وصفات ونصائح للطبخ في رمضان. يتضمن التطبيق مقاطع فيديو تشرح عملية الطبخ والانضمام إلى مجمتع الطبخ على مواقع التواصل الاجتماعي . وبعض خدمات هذا الهاتف تعمل دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

6. تطبيق القرآن الكريم:

يوجد عدد كبير من التطبيقات الخاصة بالقرآن الكريم، لكن تطبيق iQuran يعد الأكثر شعبية من بينها، فهو متوفر بعدة لغات وأحكام التجويد، فضلا عن أنه مسجل بالصوت ليساعدك على النطق الصحيح.

7. الفانوس

هو محرك بحث مثل "غوغل"، لكنه مكرس للقرآن الكريم فقط، ويتيح للمستخدم سواء أكان متخصصا أم الاطلاع على آيات التي يبحث عنها وعن شرحها.

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