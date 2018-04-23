الحل السحري... كيف تجعل حسابك على "واتسآب" مشفرا بصورة كاملة؟

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بعد اعتراف شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنها تخترق خصوصية مستخدميها، بدأ كثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" يشعرون بالخوف.

ومن المعروف أن "واتسآب" مملوكة لشركة "فيسبوك"، وتقارير عديدة أشارت إلى أن موقع التواصل الشهير يستخدم ويحتفظ بنسخة من بياناتمستخدمي "واتسآب".

رغم أن "واتسآب"، أعلنت في فترة سابقة عن أنها تتبع منظومة التشفير الكاملة "End to End"، التي لا تسمح لأي طرف ثالث بالاطلاع على المحادثات أو الدردشات الخاصة بالمستخدمين، إلا أن المخاوف ظلت مستمرة.

لكن، كيف يمكن أن تحافظ على "التشفير" الكامل لحسابك، وألا يمكن لأي طرف ثالث، حتى لو "فيسبوك" نفسه الاطلاع على بياناتك الشخصية أو الاحتفاظ بأي نسخ لها على خوادمه.

يقدم موقع "جادجيتس ناو" التقني المتخصص الحلول السحرية، لكي تتمكن من تنفيذ ذلك الأمر.

وجاءت تلك الحلول على النحو التالي:

أولا:

— إذا كنت قمت بتحميل التطبيق فعليا على هاتفك، أزل التطبيق، وقم بتحميله مرة أخرى.

— عند تحميله مجددا، وأنت تقوم بعمليات التثبيت، ستظهر لك رسالة تطلب منك مشاركة بياناتك مع "فيسبوك".

— ارفض تلك الرسالة، واطلب عدم مشاركة بياناتك مع "فيسبوك".

ثانيا:

— إذا لم ترغب في إزالة التطبيق وتحميله من جديد، يمكنك الذهاب إلى إعدادت التطبيق.

- اختر أيقونة "الحساب"، ثم قم بإلغاء تفعيل خيار "مشاركة بيانات حسابك" (Share my account info).

— لكن عليك أن تحذر أن تلك الخطوة فعاليتها ستستمر لـ30 يوما فقط، وعليك أن تدخل بعدها لإلغاء التفعيل مرة أخرى.



sputnik