لا تتداول هذه الرسالة على "واتساب".. وإليك الإجراء الصحيح

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حذرت الشرطة الإسبانية عبر حسابها في تويتر من انتشار رسالة خادعة في العالم، من خلال تطبيق الدردشة واتساب، تعمل على اختراق بيانات المستخدمين، ومسح مخزون الذاكرة في أجهزتهم.

وبدأت الرسالة المراوغة بالانتشار باللغة الإسبانية – بحسب موقع ذا صن البريطاني-، قبل أن تبدأ نسخة مترجمة منها في الانتشار حول العالم، حاملة النص التالي: "سيرسل واتساب مقطع فيديو غدا، إلى المستخدمين باسم (Martinelli)، لا تفتحه، لأنه يخترق هاتفك ولا يمكن إصلاحه، رجاءً انشر الرسالة".

الإجراء الصحيح

وفي الحقيقة، لا يوجد شيء اسمه Martinelliفيما أكدت ذلك الشرطة الإسبانية، في تغريدة لها على صفحتها بموقع "تويتر"، لكن يتم أيضا مشاركة نسخة أطول من الرسالة على “واتس آب”، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وتحتوي على شيء من الحقيقة.

وفي حين أن فيديو Martinelli لا يمثل تهديدا لهاتفك، فإن أفضل طريقة لوضع حد لهذه الخدعة، هو حظر الرسالة بدلا من نشرها.