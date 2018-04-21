كيف تتعامل مع هذه الرسالة عند وصولها إليك على واتس آب؟

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انتشرت على تطبيق الرسائل الشهير “واتس آب”، رسائل خادعة، تحذر المستخدمين من مقطع فيديو يسمى “Martinelli”، يعمل على اختراق الهاتف، ومسح بيانات المستخدمين.

وبدأت الرسالة المراوغة بالانتشار باللغة الإسبانية، قبل أن تبدأ نسخة مترجمة منها في الانتشار حول العالم، حاملة النص التالي: “سيرسل واتس آب مقطع فيديو غدا، إلى المستخدمين باسم (Martinelli)، لا تفتحه، لأنه يخترق هاتفك ولا يمكن إصلاحه، رجاءً انشر الرسالة”.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن “الرسالة مجرد خدعة، لكن للأسف هناك بعض الحقيقة في ذلك، بحسب موقع “ذا صن” البريطاني”.

وفي الحقيقة، لا يوجد شيء اسمه “Martinelli”، فيما أكدت ذلك الشرطة الإسبانية، في تغريدة لها على صفحتها بموقع “تويتر”، لكن يتم أيضا مشاركة نسخة أطول من الرسالة على “واتس آب”، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وتحتوي على شيء من الحقيقة.

وفي حين أن فيديو “Martinelli” لا يمثل تهديدا لهاتفك، فإن أفضل طريقة لوضع حد لهذه الخدعة، هو حظر الرسالة بدلا من نشرها.