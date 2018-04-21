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طريقة ذكية تخولكم التواصل عبر 'واتسآب' مع من قام بحظركم!

21
APRIL
2018
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صحيح أنه دقّ ناقوس الخطر بشأن تطبيق واتسآب الذي أطلق مؤخراً تحديثاً جديداً يسرق معلوماتك ويدمر هاتفك، إلا أنه يعتبر وسيلة التواصل الأهم في العالم الحديث. وبات يصعب على أي كان الاستغناء عن خدمات واتسآب التواصلية المتعددة وأبرزها الرسائل النصية والصوتية إضافة لخدمة الاتصال عبر الفيديو التي حلت بدلاً عن اللقاءات اليومية المباشرة.

وكغيره من وسائل الاتصال والتواصل، فإن واتسآب يوفر لكم إمكانية حظر أي رقم أو شخص لا تريدون اجراء محادثة معه. ولكن هل تعلمون أن ثمة طريقة تجعلكم تتواصلون مع من قام بحظركم؟

فبعد الكشف سابقاً عن حيلة تسمح لكم بالاستماع الى الرسائل الصوتية عبر واتساب من دون معرفة المرسل، نكشف اليوم عن طريقة ذكيّة تخوّلكم التواصل عبر الواتساب مع من قام بحظركم.

وفي التفاصيل الحلّ بسيط جداً، إذ يكفي أن تطلبوا من أحد الأصدقاء إضافته الى إحدى مجموعات الواتساب والتي تكونون عضواً فيها، لتتمكنوا من التواصل معه رغم قيامه بحظركم.

فقد تبين أنه ورغم حظر بعض الأشخاص والأرقام، إلا ان بإمكانكم التواصل معهم في حال كنتم في مجموعة واحدة.

 

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