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هل سيترك ماكرون التليغرام ؟، منافس غير متوقع لـ واتسآب في فرنسا

21
APRIL
2018
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يوشك موقع واتسآب على مواجهة منافسة جديدة من أحد المنافسين الأكثر غرابة، إذ تستمر مخاوف المستخدمين حول الخصوصية في تطبيق الدردشة المملوك لفيسبوك.

وتعمل الحكومة الفرنسية على بناء تطبيق خاص منافس لـ”واتسآب”، لتهدئة المخاوف المثارة من إمكانية قيام كيانات أجنبية بالتجسس على المحادثات الخاصة لكبار المسؤولين، بحسب موقع “إكسبريس” البريطاني.

وقد أكد الوزير الفرنسي منير المحجوبي، خبر بناء تطبيق منافس لواتسآب في بيان لـ”رويترز”.

وتتنافس خدمة المراسلة المشفرة مع تطبيقات مثل سيغنال و تليغرام . كما يعد تطبيق تلغرام التطبيق المفضل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد أسسه رجل الأعمال الروسي بافل دوروف.

لكن، بالنظر إلى أنه لا يوجد أي من تطبيقات الرسائل المشفرة الرئيسية فرنسيا، تثار شائعات عن خطر اختراق البيانات في خوادم التطبيقات خارج البلاد، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الرقمية الفرنسية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن نحو 20 مسؤولا وموظفا حكوميا كبار يختبرون التطبيق الجديد الذي صممه مطور تابع للدولة بهدف أن يصبح استخدامه إلزاميا للحكومة بأكملها بحلول الصيف.

وقالت المتحدثة لـ”رويترز”: نحتاج إلى إيجاد وسيلة للحصول على خدمة رسائل مشفرة لا تقم بتشفيرها الولايات المتحدة أو روسيا

وكان فيسبوك قد امتلك “واتسآب” في عام 2014.

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