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"واتسآب" تطلق ميزة جديدة لتجاهل الرسائل المملة

20
APRIL
2018
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طوّر واتسآب ميزة جديدة تُعرف باسم "الإشعارات ذات الأولوية العالية"، وهي متاحة للأشخاص الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من التطبيق.

كان موقع "WABetaInfo" الأميركي أول من رصد ذلك في تقرير له، ويمكن معرفة ما إذا كانت الميزة تعمل لديك أو حتى تفعيلها عن طريق الذهاب إلى قسم "التنبيهات" من قائمة الإعدادات الرئيسية في التطبيق، بحسب موقع "trustedreviews" الأميركي.

وعلى غرار ميزة الدردشات المثبتة، يمكن استخدام الإشعارات ذات الأولوية العالية في المحادثات الفردية والجماعية. وعند تمكينها، ستظهر الإشعارات التي تتلقاها من تلك المحادثة في أعلى قائمة تنبيهات التطبيق.

بينما ستظهر رسائل الدردشات العادية أسفل أي إشعارات ذات أولوية عالية، حتى إذا كانت أحدث منها.

تعد الميزة بسيطة لكنها مفيدة للغاية، خاصة عند وصول رسائل مهمة أو عندما تكون عضوا في أي مجموعة دردشة غير مملة بشكل خاص.

ومع ذلك، وكما هو الحال مع ميزات النسخ التجريبية، لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم طرح الميزة رسميا أم لا.

ويعمل تطبيق المراسلة أيضا على اختبار قدرة مشرفي المحادثة الجماعية على تقليص أدوار المشرفين الآخرين دون إزالتهم من المجموعة.

 (سبوتنيك)

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