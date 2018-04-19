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بالفيديو: "هل يفعلها مارك"...حقيقة إغلاق فيسبوك!

19
APRIL
2018
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زعم مقطع فيديو، يظهر فيه مارك زوكربيرغ، أنه يعلن إغلاق موقع التواصل الاجتماعي، الأكثر انتشارا في العالم.

لكن عند التدقيق في الفيديو الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يبدو أنه جرى تحريفه ببرامج تحرير الفيديو، بحسب موقع "snopes" الأمريكي.

لقد صادف معظم مستخدمي الإنترنت العديد من الصور المزيفة في عالم الإنترنت، لكن مقاطع الفيديو التي تم تحريفها تعد ظاهرة جديدة نسبيا في عام 2018. لذلك، فعندما ظهر مقطع الفيديو لأول مرة بدأ في الانتشار بشكل كبير على شبكات التواصل وعبر مواقع الإنترنت. واعتقد العديد من المشاهدين أنه مقطع فيديو حقيقي.

يقول مارك في مقطع الفيديو: مرحبا، معاكم مارك زوكربيرغ ولدي إعلان مهم. بعد تفكير كبير، أعلن أنا مارك بنفسه، إغلاق فيسبوك

وعلى الرغم من أن اللقطات قد تبدو مقنعة إلى حد ما، إلا أن هناك العديد من الجوانب التي تعطي انطباعا بأن الفيديو خدعة ومزيف.

أنشأ مقطع الفيديو شركة تدعى "Bayview Drive Films" وتم نشره في الأصل على صفحتها على موقع يوتيوب يوم 1 أبريل/ نيسان 2018 (يوم كذبة أبريل). وتشير أسماء المنتجين والشركة في نهاية الفيديو بوضوح إلى أنه عبارة عن عمل ساخر وليس له علاقة بفيسبوك.

كما أن اللغة المستخدمة في الفيديو مريبة بعض الشيء. وعلى الرغم من أن زوكربيرغ يتعرض لانتقادات وسخرية حادة بسبب حادثة تسريب البيانات الأخيرة، فإننا نشك في أن يشير الرئيس التنفيذي لشركة الإعلام الاجتماعي العملاقة إلى نفسه على أنه "زوك مان" في فيديو رسمي يعلن فيه نهاية شركة تكنولوجيا عملاقة مثل فيسبوك.

 

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