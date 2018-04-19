هاتف أبل بعد "آيفون X" سيكون بنصف السعر

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يشكو الراغبون في شراء هاتف "آيفون X"، من سعره الباهظ، في الغالب، على اعتبار أنه يبدأ من ألف دولار، لكن شركة "أبل" تستعد لطرح أجهزة "آيفون" الجديدة، خلال العام الجاري، بسعر ينطلق من 550 دولار.

وبحسب الخبير الرقمي المعروف باطلاعه على جديد "أبل"، مين غشي كوو، فإن الشركة الأميركية ستطرح ثلاثة هواتف، خلال العام الجاري.

وأوضح المصدر، أن أحد الهواتف سيكون بشاشة "إل سي دي" تصل مساحتها إلى 6.1 إنشات، أما الهاتفان الآخران فسيكونان بشاشتي "AOLED" يصل قياسهما إلى 8.5 و5.6 إنشات.

وفي حال زودت "أبل" هواتفها بخاصية الشريحة المزدوجة فإن ذلك سيشكل دفعة لها في السوق الصينية حيث يعد استخدام رقمين هاتفيين أمرا شائعا بين الناس.

فضلا عن ذلك، يرتقب أن يساعد السعر المنخفض على بيع عدد أكبر من هواتف "آيفون"، فبسبب السعر الباهظ، تعثرت مبيعات "آيفون X" بعد أعياد الميلاد.

وذكرت مصادر صحفية، أن هاتف آيفون بشاشة "AOLED" لهذه السنة، سيبدأ سعره من 899 دولارا عوض 999 دولارا.

وإذا طرحت "أبل" هواتفها بسعر يبدأ من 550 دولارا، فسيكون ذلك أول مرة تعرض فيها الشركة الأميركية أجهزة حديثة بأسعار تقل عن سابقتها.