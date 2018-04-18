ميزة جديدة في «إنستغرام» الشهر المقبل

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أشارت بوابة التقنية "تك كرانش" إلى أن مستخدم شبكة إنستغرام سيتمكن قريباً من الاطلاع على البيانات، التي قامت الخدمة التابعة لشبكة فيس بوك بجمعها عنه، مع إمكانية تنزيلها، حيث يجري حالياً تطوير أداة تتيح للمستخدم إمكانية تنزيل الصور، التي تم مشاركتها على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وتعد هذه القابلية لنقل البيانات جزءاً من لائحة الاتحاد الأوروبي للخصوصية وحماية البيانات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 25 مايو /أيار القادم، ولم يتضح بعد حجم الوظائف، التي تقدمها ميزة تصدير البيانات TD شبكة إنستغرام، منها مثلاً ما إذا كان سيتم تنزيل قائمة الأصدقاء أو التعليقات.