خلل في "واتسآب".. والشركة عاجزة عن إصلاحه

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أبلغ مستخدمو تطبيق "واتسآب" في جميع أنحاء العالم عن خطأ غريب يظهر في رسائل التطبيق الشهير.

ويعمل الخلل على إفساد التوقيت الزمني للرسائل وتحديثات الحالة، بحسب تقرير لموقع "newsbytesapp" المختص في أخبار التقنية.

وبدلا من مشاهدة "اليوم" (Today)، يشاهد المستخدمون كلمة (84oday) كطابع زمني في الدردشات و"الحالة" ، وبدلاً من "أمس"، يتم عرض كلمة (89esterday).

ويؤثر الخطأ فقط على أحدث إصدار تجريبي من التطبيق لدى مستخدمي نظام أندرويد.

ولا تزال الشركة تعمل على حل المشكلة حتى الآن، إذ أن سبب الخلل لا يزال غير واضح. ومع ذلك ، نظرا لأنه أثر على إصدار تجريبي من التطبيق، فمن المتوقع أن تطرح الشركة إصلاحا قبل إطلاق التحديث رسميا.