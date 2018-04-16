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4 تطبيقات على هاتفك تجعلك "الأذكى" وسط الحضور

16
APRIL
2018
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تعتمد الحوارات اليومية بين الأصدقاء أو الزملاء في العمل أو حتى أفراد العائلة، في المقام الأول، على مدى اطلاعنا ومعرفتنا بالأخبار والتطورات المحيطة بنا.

في هذا التقرير نستعرض 4 تطبيقات للهاتف المحمول، تجعلك الأكثر اطلاعا بالأخبار والقضايا المحيطة بك، بحسب موقع "ماشبل" الأمريكي.

سكييم

إذا كنت بحاجة إلى أن تكون على علم دائم بما يحدث في الجوانب السياسية والثقافية، يعد تطبيق "ذا سكيم" (theSkimm) الخيار الأفضل.

ويوفر التطبيق عرضا للأخبار العاجلة والأخبار المحلية. ويتكامل التطبيق أيضا مع الأجندة الخاصة للمستخدم للتأكيد على عرض الأخبار السياسية، والرياضية، وأخبار الترفيه، التي يهتم بها على وجه التحديد ويمكن تحميل التطبيق من هنا.

إنستاريد

لهؤلاء الذين يشعرون بالذنب لعدم قراءة أحدث وأشهر الكتب تداولا، يوفر تطبيق “إنستاريد” (Instaread) الحل، إذ يقدم التطبيق وصفات مكتوبة ومسموعة وتلخيص لأهم الكتب المتداولة. ويجعلك تبدو خبيرا في وقت قصير. ويمكن تحميل التطبيق من هنا.

بازفيديو

تعتبر مقاطع الفيديو الشهيرة، وأحدث النكات، والصور من بين أفضل الموضوعات لفتح حوارات جديدة. يسمح تطبيق “بازفيديو” (BuzzVideo) بتحديد الموضوعات على حسب اهتمامات المستخدم للتركيز على ما يستهوى اهتماماته، يمكن تحميل التطبيق من هنا.

تيد

يوفر تطبيق “تيد” (TED) نحو ألفين مقطع فيديو تعرض أراء وأفكار لأشخاص من قادة العالم الذي يشكلون بأفكارهم هذا العالم. ويمكنك متابعة موضوعات تناقش القضايا المناخية والقضايا المتعلقة بالفقر ونقص الغذاء على سبيل المثال، والكثير من الموضوعات الأخرى، التي قد تجعلك أكثر شخص مثير للأهتمام في محيطك، ويمكن تحميل التطبيق من هنا.

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