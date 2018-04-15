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بدائل أكثر أماناً لفيس بوك مسنجر وواتس آب

15
APRIL
2018
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أعرب الكثير من مستخدمي شبكة فيس بوك عن انزعاجهم الشديد من قيام الشركة الأمريكية بالكشف عن بياناتهم لصالح أطراف أخرى، وهو ما دفع البعض منهم للتخلي عن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة ومنتجاتها الأخرى، وعلى رأسها برنامج التراسل الفوري فيس بوك مسنجر.


ما مشكلة تطبيق فيس بوك مسنجر؟

تُرغم شبكة فيس بوك مستخدميها على استعمال تطبيق تطبيقها مسنجر، الذي يتطلب الكثير من الأذونات، التي تُمكنه من الوصول إلى جهات الاتصال والكاميرا والميكروفون أو بيانات الموقع، وبالتالي تتمكن الشركة الأمريكية من جمع الكثير من المعلومات عن المستخدم، ولا يتم تشفير المحادثات إلا عندما يتم تفعيل وظيفة "محادثة سرية" مع كل دردشة، علاوة على عرض إعلانات في قائمة الدردشة الخاصة بجهات الاتصال.


هل تطبيق "واتس آب" أفضل؟

رغم أنه خدمة مستقلة ومنفصلة، إلا أنه يتشارك مع الشركة الأم فيس بوك ومجموعة شركات فيس بوك، من أجل التنسيق بشكل أفضل.

ومن ضمن هذه المعلومات، التي تتم مشاركتها، الرقم الهاتفي للمستخدم، ولكن ميزة تطبيق "واتس آب" تتمثل في أنه يتم تشفير محادثات الدردشة، التي تتم عبر التطبيق.


ما بدائل تطبيق "واتس آب"؟

تطبيق "سيجنال"

يتوفر لأجهزة أندرويد وأبل ومايكروسوفت وماك ولينوكس، ويتيح إمكانية الإرسال المشفر للرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى، إلى الأفراد أو المجموعات، بالإضافة إلى إمكانية استدعاء المستخدم عن طريق اتصال البيانات، ويمكن الاطلاع على كود المصدر.


تطبيق تلغرام

يتوفر مجاناً لأجهزة أندرويد وأبل ومايكروسوفت، بالإضافة إلى توفر إصدار ويب، ويتيح إنشاء مجموعات تضم حوالي 100 ألف عضو.


ومع ذلك هناك انتقادات لهذا التطبيق، بسبب عدم توافر بيانات واضحة حول الشركة المطورة لهذا التطبيق ومقرها، ويعد مؤسس هذه الخدمة بسرية الرسائل، ولكن لا يتم تفعيل وظيفة التشفير تلقائياً، ولكن ينبغي على المستخدم تشغيل وظيفة الدردشة السرية Secret Chats.


تطبيق ثريما

يتيح التطبيق المدفوع لأصحاب الأجهزة الجوالة إمكانية إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو وملفات الصوت وبيانات الموقع بشكل مشفر، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مجموعات الدردشة حتى 50 عضو مع إرسال الملفات بشكل مشفر، وعدم تخزين أية أرقام هاتفية أو بيانات اتصال.


وتبلغ تكلفة التطبيق لأجهزة أندرويد 3 يورو، ولأجهزة أبل 3.49 يورو، وويندوز فون 1.99 يورو، كما يمكن استعمال إصدار التطبيق المخصص لأجهزة أندرويد عن طريق متصفح الحواسيب المكتبية.


تطبيق واير

يعمل مجاناً مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمكتبية، ليتيح للمستخدمين إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو بشكل مشفر، مع إمكانية إجراء محادثات الدردشة الجماعية عن طريق تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.


ومن ضمن الوظائف الأخرى، إمكانية مشاركة محتويات الصور والصوت من منصات الويب مثل Soundcloud و Spotify و Youtube، ويمتاز هذا التطبيق بكود مفتوح المصدر، وتوجد أجهز السيرفر الخاصة بالشركة في ألمانيا وأيرلندا.


تطبيق Hoccer

يتوفر لأجهزة أندرويد وأبل، ويتيح إمكانية إرسال ملفات الصور ومقاطع الفيديو وملفات الصوت بشكل مشفر، ولا يضطر المستخدم إلى تسجيل الدخول بواسطة رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني، كما لا يطلب التطبيق الوصول إلى جهات الاتصال بدليل الهاتف، وهو ما يجعل عملية العثور على شركاء الدردشة أكثر تعقيداً.

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