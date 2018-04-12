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تغيير نوعي.. هكذا سيصبح الـ"gmail" الخاص بك!

12
APRIL
2018
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أرسلت جوجل في وقت سابق من هذا اليوم، 12 ابريل 2018، رسالة بريد إلكتروني إلى عملاء G Suite لإعلامهم بأن هناك إصدارًا جديدًا لنسخة الويب من خدمتها للبريد الإلكتروني جيميل Gmail في الطريق، وبالرغم من أنه كان من المفترض أن يكون البريد الإلكتروني سريًا، إلا أن جوجل أكدت لاحقًا أن عملية إعادة تصميم قادمة في الطريق لخدمة البريد الإلكتروني.


وبالرغم من أن رسالة البريد الإلكتروني إلى عملاء G Suite كانت قليلة التفاصيل، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن بعض الميزات الأساسية التي تأتي مع التحديث، وبحسب تعبير جوجل فإن نسخة الويب من الخدمة ستحصل على مظهر جديد ونظيف مع سهولة الوصول إلى تطبيقات G Suite مثل تقويم جوجل من داخل جيميل.

بالإضافة إلى حصول نسخة الويب من الخدمة على ميزة الرد الذكي بشكل يشابه ما هو متوفر ضمن النسخة المحمولة، مع القدرة على تأجيل رسائل البريد الإلكتروني واختيار وقت ظهورها في بريدك الوارد، والحصول على الدعم دون اتصال.

وتوضح جوجل ان هذه الميزات ستصل أولًا كجزء من برنامج EAP لعملاء G Suite، كما سيتم توفيرها أيضًا لحسابات جيميل الشخصية، بحيث من المتوقع أن يتم طرحها في البداية بشكل تجريبي، كما كان الحال عند قيامها بإعادة تصميم خدمة التقويم في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، فإنه من المقرر أن تصل ميزة الحصول على دعم في وضع عدم الاتصال بحلول شهر يونيو من عام 2018، وأعلنت جوجل سابقًا أنها كانت تعمل على تحويل تطبيقات كروم إلى وضع عدم الاتصال مستهدفة في ذلك أجهزة كروم بوك Chromebook، وهذا يعني أنك ستتمكن من صياغة وقراءة بعض رسائل البريد الإلكتروني بدون اتصال بالإنترنت.

وبحسب المتحدث باسم الشركة فإن جوجل تعمل على بعض التحديثات الرئيسية لخدمة جيميل، والتي ما تزال في مرحلة الصياغة، بحيث أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتكون جاهزة، وامتنع عن مشاركة أي معلومات إضافية على أن يتحدث عندما يحين وقت إرسال النتيجة.

وتعد خدمة البريد الإلكتروني جيميل من جوجل واحدة من أكثر خدمات البريد الإلكتروني شيوعًا في العالم، وسيكون هذا التحديث بمثابة أول تحديث رئيسي تحصل عليه نسخة الويب من الخدمة منذ عدة سنوات.

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