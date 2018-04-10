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كيف تمنع كاميرات أجهزتك من "التجسس" عليك؟

10
APRIL
2018
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مع تطور تقنيات القرصنة الإلكترونية والخروقات التي قد تحدث في أنظمة التشغيل للأجهزة الذكية، باتت الكاميرا المرتبطة بتلك الأجهزة أحد أهم وسائل التجسس على أصحابها دون علم منهم.
 
فيما يلي بعض الإجراءات التي قد تساعدك على حماية نفسك من المحاولات الخبيثة:
 
- بالإمكان تغطية كاميرا الكمبيوتر المحمول بشريط معتم مزدوج ولكن ذلك الشريط قد يترك آثارًا على عدسة الكاميرا لذا يمكنك استخدام غطاء الكاميرا المغناطيسي والذي ينزلق ليغطي العدسة في حالة عدم استخدام الكاميرا.
 
- إغلاق الكمبيوتر تمامًا في حالة عدم استخدامه وتوجيهه نحو الحائط عند تركه لمدة بسيطة ثم العودة إليه، كما ذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية".
 
- تفادي الضغط على الروابط المشبوهة أو تحميل المرفقات مجهولة المصدر، وعدم فتح رسائل من أشخاص مجهولة، وكل ما عليك في حالة استلام مثل هذه الرسائل هو التخلص منها على الفور، فمثل هذه الرسائل تدخل ضمن طرق المهاجمين لاختراق كاميرات الويب، وينطبق ذلك على الإعلانات التي تتلقاها على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
 
-  لا تغني أي من هذه الإجراءات عن انتقاء برنامج مضاد للفيروسات، فهو بمثابة الحارس الخاص الذي يتصدى إلى أي هجوم بل ويحطم الفيروسات تمامًا.
 
- إذا كنت من مستخدمي أجهزة ماك، يمكنك تحميل تطبيق OverSight المجاني، فهو يتيح لك معرفة إن كانت كاميرا الويب تعمل. وإلى جانب مراقبتها للكاميرا والميكروفون، تخبرك بالتطبيق الذي يستخدمها حاليًا، بحسب ما ذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية".
 
- إذا كنت من مستخدمي الويندوز، فعليك تنزيل تطبيق Who Stalks My Cam لمعرفة ما هو التطبيق الذي يستخدم الكاميرا. وتُظهر قائمة “Webcam Events” أحدث محاولات الوصول إلى كاميرا الويب، كما يتميز التطبيق بإمكانية إعداد قواعدك الأمنية الخاصة. إلا أن نقطة ضعف هذا التطبيق هي عدم مراقبته للميكروفون.
 
وفي النهاية عليك أن تكون مستخدمًا حذرًا وألا تندفع وراء الإعلانات الخيالية والرسائل غير الواقعية كالتي تعدك بأموال ومكاسب وأرباح وغيرها من أدوات الجهات الاحتيالية لجذب ضحاياها.
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