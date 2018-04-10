بلون أحمر جذاب.. «آبل» تعلن رسميًا طرح هواتف آيفون 8

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أعلنت شركة «آبل» اليوم، عن طرح إصدار جديد من هاتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس باللون الأحمر، حيث تخصص الشركة جزء من عائداتها من كل عملية شراء لمنتجاتها ذات اللون الأحمر لصالح مِنَح الصندوق العالمي لمكافحة فيروس الإيدز وذلك بالتعاون مع مؤسسة “RED” لزيادة الوعي للمساعدة في القضاء على فيروس نقص المناعة في إفريقيا.

وعلى عكس العام الماضي، فإن إصدار هاتفي آيفون 7 وأيفون 7 بلس، العام الماضي، كان باللون الأحمر، ولكن جاء الهاتفان الجديدان بواجهة باللون الأسود بدلا من اللون الأبيض.



ويتميز الهاتفان بهيكل زجاجي جميل، متوفر باللون الأحمر، مع شريط من الألومنيوم باللون نفسه وجانب أمامي باللون الأسود الأنيق، وسيتوفر الإصدار الخاص من «iPhone»، بلونه الأحمر للطلب عبر الإنترنت في بلدان ومناطق مختارة يوم غدٍ الثلاثاء، بينما سيتوفر في المتاجر بدءاً من الجمعة، الموافق 13 أبريل الجاري.

وقدمت آبل أيضاً محفظة جلدية جديدة بلون أحمر لجهاز iPhone X ستكون متوفرة بدءاً من الغد.

كما أعلنت «آبل» أن سعر بيع الهاتفين يبدأ من 700 دولار أميركي في 13 أبريل الحالي 2018، كما يتوفر نفس الإصدار أيضا بمساحة تخزينية 256 جيجابايت، كما يتوفر الغطاء الجلدي لآيفون X باللون الأحمر بسعر 100 دولار أميركي.