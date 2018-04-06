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9 نيسان.. لماذا سيكون علامة فارقة بتاريخ فيسبوك؟

6
APRIL
2018
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قد يكون يوم الاثنين المقبل (9 أبريل) علامة فارقة في تاريخ عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ تاريخ انطلاقته.
 
فقد أعلن مدير التقنية في "فيسبوك" مايك شكرويبر، يوم الأربعاء أن الموقع سيضع رابطًا في فوق رابط "آخر الأخبار News feed".
 
وبفضل هذه الخاصية الجديدة سيعلم المستخدم فيما إذا كانت بياناته قد تسربت فيما بات يعرف بـ" فضيحة كامبريدج أناليتيكا"، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتشار وسم "احذفوا فيسبوك" DeleteFacebook# من جديد.
 
 ويأتي هذا الإعلان بعد أن وعد مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج في مقابلة أجريت في 21 مارس أنه يمكن لأي  مستخدم استعمال الخاصية الجديدة ليعرف إذا كانت بياناته قد جرى انتهاك خصوصيتها.
 
 وكان محلل البيانات الكندي كريستوفر وايلي، قد فجر مفاجأة اختراق بيانات المستخدمين على فيسبوك في مارس، وقال إن شركة كامبردج أناليتيكا حصلت على بيانات 50 مليون مستخدم تم الاستعانة بها لصالح الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في 2016.
 
 لكن فيسبوك أعلنت في وقت لاحق أن عدد من تسربت بياناتهم يزيد عن 87 مليون مستخدم.
 
 وذكرت تقارير إعلامية أن تقديرات فيسبوك الحالية تشير إلى أن 305 ألف مستخدم شاركوا في استطلاع رأى لتطبيق "هذه حياتك الرقمية" This والذي استخدم لجمع بيانات المستخدمين، وهو أعلى بكثير من التوقعات السابقة التي أشارت إلى مشاركة 270 ألف مستخدم فقط.
 
وواجه فيسبوك انتقادات حادة بعد أن تبين أنه كان على علم منذ سنوات بحصول شركة كامبردج أناليتيكا على بيانات ملايين مستخدميه، لكنها اعتمدت على شركة مقرها لندن لإثبات أنها قد حذفت المعلومات.
 
 وحاولت كامبردج أناليتيكا تبرأة ساحتها وقالت إنها اشترت المعلومات من منشئ تطبيق This Is Your Digital Life دون معرفة أنه تم الحصول عليه بطريقة غير صحيحة.
 
وتقول الشركة إنها حذفت جميع البيانات بمجرد علمها بملابسات الموقف.
 
يشار إلى أن أسهم فيسبوك قد انخفضت 1,4 بالمئة الأربعاء إلى 153,90 دولار. وتراجعت بأكثر من 16 بالمئة منذ تفجر فضيحة كامبريدج أناليتيكا.
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