بيان هام من غوغل للمستخدمين .. هذا ما سيحصل بعد 13 نيسان!

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أعلنت غوغل، نيتها إغلاق خدمتها لاختصار الروابط الإلكترونية على شبكة الإنترنت “goo.gl”.

وأوضحت الشركة في بيان لها يوم الجمعة أن المستخدمين الجدد أو المجهولين لن يتمكنوا من استخدام الخدمة بعد 13 نيسان، وهو موعد إغلاق الخدمة بشكل مبدئي.

وأكدت أن المستخدمين الحالين يمكنهم مواصلة استخدام الخدمة لعام آخر، وتحديدا حتى 30 آذار 2019، وبعدها سيتم إغلاقها بشكل كامل ونهائي، وفقا لما أورده موقع “ذا فيرج”.

وتعمل خدمة اختصار الروابط على تقليص أو تصغير طول الروابط من أجل سهولة نقلها وتذكرها أو إدراجها أو أخفاء الرابط الأصلى في عدة مقالات.

وأوضح المهندس في غوغل ميشيل هيرمانتو، المسؤول عن برمجيات “فايربيز”، أن الشركة ستعمل على استبدال خدمة اختصار الروابط “goo.gl”، التي بدأت عام 2009، بروابط أخرى متطورة من نوعية “فايربيز داينامك لينكس”، والمعروفة اختصارا بـ (إف.دي.إل).