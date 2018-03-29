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لهذه الاسباب لايجب ان يمتلك طفلك هاتفا ذكيا

29
MARCH
2018
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نشرت مجلة "بيكيا بادريس" الإسبانية تقريرا، عرضت فيه أبرز الأسباب التي من شأنها أن تدفع الوالدين إلى تجنب شراء هاتف ذكي لأطفالهم.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الهواتف الذكية و تتمتع بالكثير من المزايا، ولا يمكن أن تشكل خطرا على الأطفال إذا لم تكن ملكا لهم ودائما في متناولهم.

وذكرت المجلة أن الأطفال يفتقرون للنضج والوعي اللازم لحماية أنفسهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها على شبكة الإنترنت. كما يحتاج الأطفال إلى تربية تكنولوجية جيدة؛ من أجل ضمان الاستخدام المسؤول للأجهزة الإلكترونية. وحتى لو منحت أطفالك فرصة استخدام هذه الأجهزة بشكل متقطع، فهناك بعض الأسباب التي تجعلك تتجنب إعطاء هاتفك الذكي لطفلك.

وبينت المجلة أن الهواتف الذكية يمكن أن تكون أداة مفيدة، لكن الإفراط في استخدامها قد يؤثر على العلاقات العاطفية بين الأبناء وآبائهم. فخلال مراحل النمو الأولى، يكون الطفل في حاجة إلى إنشاء روابط عاطفية مع والديه وأقاربه وأقرانه. وبما أن الهواتف الذكية تتمتع بقدرة فائقة على تقديم الأجوبة الفورية لمختلف أسئلة الأطفال، فإن ذلك سيجعلهم يشعرون بالراحة عند استخدامها. في المقابل، قد يؤدي الاعتماد الدائم على هذه الأجهزة إلى جعلهم يتخذون قرارات سيئة في المستقبل. لذلك، من الضروري وضع معايير وحدود واضحة لوقت وكيفية استخدام هذه الأجهزة، لمنح الأطفال فرصة الحصول على وقت فراغ بعيدا عن الشاشات، وقضاء وقت ممتع مع أفراد العائلة.

وأوردت المجلة أن استجابة الهواتف الذكية السريعة لمتطلبات الطفل، خاصة من خلال الألعاب الإلكترونية، قد تساهم في نشاطهم المفرط. وبشكل عام، تحد ألعاب الهاتف الذكي والإنترنت من قدرة الطفل على الإبداع وتؤثر على مخيلته، كما تبطئ من التطور الحركي، وتؤثر على النمو الحسي البصري.

وأكدت المجلة أن الطفل عندما يتصفح الإنترنت أو ينخرط في محادثات مع شخص ما، لن يكون قادرا على التفكير في مدى تأثير النزعة السلبية لأفعاله أو كلماته على الأشخاص الآخرين.
وأضافت المجلة أن الهواتف الذكية يمكن أن تسبب الإدمان لدى الأطفال، كما نوهت بأن الوالدين يجب أن يكونا مثالا يحتذى بالنسبة لأطفالهم، حتى لا يقعوا في دائرة الإدمان، وبناء على ذلك، يتعين على الوالدين وضع قواعد وحدود واضحة، إلى جانب جدول زمني فعال. في المقابل، ينبغي ملء وقت فراغ الطفل بأنشطة أخرى تساهم في تعزيز نموه الجسدي وتطوير قدراته.

وفي الختام، أكدت المجلة أن استخدام الهاتف الذكي لأكثر من ساعتين في اليوم يمكن أن يتسبب في مشاكل عاطفية واجتماعية لدى الأطفال. كما تؤثر الألعاب العنيفة على سلوك الأطفال بشكل كبير، ما يدفعهم إلى الاعتقاد بأن العنف هو مجرد وسيلة عادية لحل المشاكل.

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