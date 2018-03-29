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إلى مستخدمي " واتس أب".. انتبهوا!

29
MARCH
2018
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"فيسبوك يتجسس عليك طوال الوقت"، جملة انتشرت كثيرا عبر وسائل الإعلام، لكن تقارير إعلامية كشفت عن انتشار تطبيق "غريب" يقلب كل موازين وطرق استخدام تطبيق التراسل الفوري "واتسآب".

كشف موقع "لايف هاكر" التقني المتخصص عن انتشار "هادئ" لتطبيق جديد يدعى "شات ووتش" (Chatwatch).
وقال الموقع إن ذلك التطبيق يمكنه أن يجمع بكل هدوء كافة المعلومات، التي تسمح لأي شخص بالتجسس على أصدقائه وجهات الاتصال الخاصة به عبر "واتسآب".

رغم أن التطبيق لا يزال حصريا على نظام تشغيل "آي أو إس" العامل على هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد"، إلا أنه بات يلاقي رواجا كبيرا لدى عدد واسع من المستخدمين.

يتيح التطبيق الغريب لأي مستخدم إمكانية معرفة متى يكون صديقك أو أية جهة اتصال لديك متاحة بسهولة للتحدث معه.

ويقدم لك "شات ووتش" معلومات تفصيلية كاملة عن طريقة استخدام الشخص لـ"واتسآب"، مثل عدد المرات التي يفتح فيها التطبيق.
ويقدر التطبيق "الوقت الذي يقضيه المستخدم في النوم ووقت استيقاظه، عن طريق حساب آخر استخدام له لواتسآب، وأول وقت يفتح فيه التطبيق".

ويقدم التطبيق تحليل كامل لطريقة استخدام الشخص لـ"واتسآب"، ليقدم نصائح للمستخدمين عن الوقت الأمثل للتواصل فيه مع أصدقائهم أو جهات الاتصال لديهم.

ولكن أصابت التقنيات التي يستخدمها التطبيق الكثير من مطوري التطبيقات بـ"الذعر"، خاصة وأن التطبيق يمكن أن يكون أداة تجسس "غير مسبوقة"، حتى أنها أسوأ من تلك التي تتهم "فيسبوك" باستخدامها ضد مستخدميها.

 

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