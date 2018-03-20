فضيحة فيسبوك.. "خسارة فلكية" خلال ساعات

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هبطت سوق المال الأميركية، الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم شركات التقنية الكبرى، وتداعيات فضيحة خرق البيانات في موقع فيسبوك، بعد أن فقد عملاق التواصل الاجتماعي نحو 37 مليار دولار من قيمته السوقية.

وتراجعت أسهم فيسبوك بـ6.8 بالمئة، وفقدت نحو 37 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية، في ظل جد مستمر بشأن قيام شركة بيانات بخرق بيانات 50 مليون مستخدم، لفائدة حملة دونالد ترامب الانتخابية في عام 2016.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن من شأن الفضيحة الحديثة أن تشحذ الجهود الدولية لفرض رقابة أكبر على شركات التقنية.

ويضيف المصدر أن أرباح شركات التقنية قد تشهد انحسارا في حال جرى فرض إجراءات رقابية تحد من حرية النمط المتبع في الوقت الحالي.

وتراجع فيسبوك في البورصة، الاثنين، بوتيرة هي الأسوأ منذ عام 2014، وأثر الهبوط على شركات التقنية الكبرى، إذ تراجعت أسهم شركة "ألفابت" بأكثر من 3 بالمئة، أما أمازون ومايكروسوفت فتراجعا بأكثر من 1.7 بالمئة.

في غضون ذلك، انخفضت أسهم شركة "أبل" الأميركية العملاقة، بـ1.5 بالمئة جراء "الرجة"ـ التي لحقت بمارد التواصل الاجتماعي.