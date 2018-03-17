أخيرا… 3 مزايا “غير مسبوقة” في تحديث “واتسآب” الجديد لأصحاب تلك الهواتف!

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أطلق تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" تحديثا جديدا لعدد كبير من هواتفه، قدم أخيرا مزايا جديدة "غير مسبوقة"، مرتبطة بطريقة استخدام "المجموعات" على التطبيق. ويتضمن التحديث إمكانية معرفة الأشخاض "المعلومات الهامة" المتعلقة بـ"المجموعة" التي يرغب أحد في إضافته إليها، قبل أن يقبل رابط الدعوة للمجموعة، والهدف الرئيسي من تلك المجموعة.

وسيظهر للمستخدم قائمة المشاركين في تلك المجموعة وإمكانية البحث داخلهم على اسم معين.

وتعد تلك الميزتان جديدتان تماما على "واتسآب"، الذي يسمح بتلك الطريقة للشخص في معرفة "المعلومات الكاملة والمفصلة" عن المجموعة التي سينضم إليها قبل قبوله رابط الدعوة. كما يتضمن التحديث أيضا ميزة ثالثة مرتبطة بإمكانية التبديل بسهولة بين المكالمات الصوتية والفيديو، بمجرد النقر على "زر الفيديو" أثناء إجراء المكالمة.



SPUTNIK