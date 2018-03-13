بالتواريخ: نبأ سار لأصحاب تلك الهواتف من "سامسونغ"

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أعلنت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية أن أصحاب مجموعة من هواتفها ينتظرهم “نبأ سار”.

وأوضحت الشركة، بحسب ما نشره موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن مجموعة كبيرة من هواتف “سامسونغ” الشهيرة ستحصل على تحديث “أندرويد أوريو” الشهير.

ونشرت بالفعل “سامسونغ” تواريخ وصول تحديث “أندرويد أوريو 8.0” إلى هواتفها، والتي جاءت على النحو التالي:

– 18 آذار:

غلاكسي إس 8، وغلاكسي إس 8 بلس.

– 28 آذار:

غلاكسي نوت 8

– ربيع أو صيف 2018:

غلاكسي إس 7، وغلاكسي إس 7 إيدج، وغلاكسي أيه 5 (2017)، وغلاكسي تاب إس 3 9.7.

– آخر 2018:

غلاكسي إكس كوفر 4، وغلاكسي أيه 8 (2018)، وغلاكسي جى 3 إيمرج، وغلاكسي تاب أيه 8.0 (2017)، وغلاكسي تاب آكتيف 2، وغلاكسي تاب أيه 10.1 (2016).