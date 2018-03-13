احذر... فيسبوك قد يلتقط "سيلفي" لك ويرسلها للآخرين

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أدخل موقع "فيسبوك" خاصية جديدة لم يعلم عنها الجميع بعد، وقد تتسبب في إحراج البعض.

ووفقا لموقع "هاف بوست"، تسمح الخاصية بالتقاط صور سيلفي لمستخدم الهاتف دون الانتقال إلى تطبيق الكاميرا، ثم إرسالها للطرف الآخر بشكل أوتوماتيكي.

ويتم تفعيل الخاصية بالضغط على أيقونة الألبوم أو الكاميرا في أسفل المحادثة مع الطرف الآخر لمدة ثانيتين، ليظهر إطار صغير للكاميرا الأمامية.

وبمجرد سحب إصبعك من الأيقونة، يتم التقاط الصورة وإرسالها.

وتهدف شركة "فيسبوك" بهذه الخاصية تسهيل عملية التقاط السيلفي خلال المحادثة.

ويمكن للمستخدمين إلغاء الخاصية بمواصلة الضغط على إطار الكاميرا وسحبه نحو علامة الـ X التي تظهر أسفل منتصف الشاشة.

sputnik