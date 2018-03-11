كم سيبلغ سعر “آيفون” المقبل؟!

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شكّل طرح شركة “آبل”هاتف “آيفون X” العام الماضي صدمة للمستخدمين الذين فاجأهم سعر الهاتف الذي يبدأ من 1000 دولار، وعلى الرغم من امتلاكه العديد من المزايا والمواصفات الحديثة، إلا أنَّ هذا السعر كان من أهم الأسباب التي جعلت المستخدمين غير قادرين على الشراء، وهو ما انعكس في النهاية على حجم الإقبال على الهاتف الجديد، وحديثاً كشفت التسريبات عن سعر هواتف “آيفون” القادمة.

أصبحت خطط “آبل” تجاه هواتف “آيفون” 2018 أكثر وضوحاً، من حيث “الحجم” و”السعر”، وتنوي الشركة الكشف عن 3 هواتف بأحجام ومواصفات وأسعار مختلفة، وتشير التسريبات إلى أنَّه سيكون هناك نسخة جديدة تحمل اسم “iPhone X Plus” مع شاشة “OLED” مقاس 6.5 بوصة بسعر 1400 دولار، وهناك شائعات أخرى تقول إنَّه سيكون بسعر يتراوح بين 1200 دولار و1350 دولار.

ويشير تقرير من “Economic Daily News” إلى أنَّ “آبل” ستطرح نسخة مع شاشة “LCD” بدلاً من “OLED” التي استخدمتها مع هاتف “آيفون X” ستكون بسعر 650 دولار، جنباً إلى جنب مع نسخة ثالثة بسعر 750 دولار.